Restlying e nuovo campetto basket dietro il Paladozza: sarà dedicato a Federico Dordei

Un nuovo campo da basket sta per nascere a Bologna. E sarà dedicato alla memoria del figlio del cestista Luigi Dordei, il piccolo Federico, morto tre anni fa all'età di sette anni in un incidente stradale. A realizzarlo sarà la Fondazione Rusconi, in accordo col Comune di Bologna. La delibera è stata approvata nei giorni scorsi dalla Giunta Lepore.

Il playground, che vedrà anche un intervento artistico e di finitura in ricordo di Federico, sarà realizzato nel giardino Decorato al Valor civile in via Graziano, a due passi dal PalaDozza. In quella stessa area verde già oggi esiste un campetto da basket, che versa però in cattive condizioni. Il progetto, per il quale saranno investiti 50.000 euro grazie a una donazione della società Lavoropiù, prevede il rifacimento dell'attuale area da gioco e la realizzazione del nuovo playground su una porzione di asfalto di fianco al campetto esistente.

I lavori sono iniziati in aprile e dovrebbero terminare il 10 giugno prossimo. Il campo da basket dedicato al piccolo Federico sarà destinato al "libero esercizio da parte della collettività della pratica sportiva" e la sua manutenzione sarà a carico della stessa Fondazione Rusconi.