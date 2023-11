Da Bologna a Campi Bisenzio per soccorrere le popolazioni | FOTO

Personale e mezzi di soccorso verso la Toscana, per soccorrere le popolazioni colpite dalla recente alluvione che cha colpito la provincia di Firenze.

Idropompe, pompe sommerse e generatori, moduli per le pulizie e bobcat per la rimozione dei detriti per tredici squadre della Protezione civile dell’Emilia-Romagna alla volta di Campi Bisenzio, uno dei centri flagellati. I convogli sono partiti dal parcheggio di via Massarenti questa mattina e altri mezzi e personale sono in arrivo da Modena, Reggio Emilia, Parma e Ferrara. Con loro, per la giornata di oggi, anche la direttrice dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Rita Nicolini.

“Il nostro sistema regionale si è immediatamente attivato, in stretto raccordo con il Dipartimento nazionale di Protezione civile, organizzando la raccolta dei materiali e la partenza dei mezzi, e desideriamo ringraziare tutti gli operatori e volontari sul campo” affermano il presidente e la vicepresidente della Regione, Stefano Bonaccini e Irene Priolo, che ha la delega alla Protezione civile. “La nostra vicinanza è ancora più sentita dopo l’emergenza vissuta a maggio scorso, supportati dalla fondamentale collaborazione delle altre Regioni, tra le quali la Toscana che è andata in supporto di Conselice- aggiungono Bonaccini e Priolo-. È questo il momento di contraccambiare, senza indugi. È sempre più evidente quanto serva un piano nazionale di prevenzione, per agire prima e non sempre dopo nell’emergenza. Va comunque sottolineato che l’evento importante di questi giorni, non paragonabile per cumulata di precipitazioni a quello dello scorso maggio, in qualche modo ci è anche servito, nei fatti, per collaudare le opere messe in campo da maggio in poi in Romagna e la tenuta di quelle realizzate in Emilia. Un esempio su tutti la gestione della Cassa di espansione del Parma che in dieci giorni è stata manovrata cinque volte”.

Il maltempo non ha risparmiato il bolognese

Il maltempo ha causato nuovi disagi anche in Emilia-Romagna: dalle piene del Taro, nel parmense, a quelle del Panaro nel modenese, fino al Reno e all'esondazione del Santerno nell'imolese, dove “Il fiume si è ingrossato rapidamente a monte, sull’appenino tosco-emiliano - ha spiegato il sindaco di Imola, Marco Panieri - a Imola le precipitazioni sono state minori. Nel nostro territorio l’acqua è arrivata con una potenza enorme” e la piena, sottolinea "è stata molto più grossa rispetto a quella storica e terribile del 2014". L'acqua ha inondato le strade a Casalfiumanese con danni anche a Borgo Tossignano, comuni a pochi chilometri dal confine toscano e già flagellati dall'alluvione di maggio.

Crolla la centrale idroelettrica

Le piogge e l'ingrossamento dei fiumi hanno causato il crollo parziale della centrale idroelettrica di via Casetta di Tiara, nel territorio di Firenzuola, appena superato il confine romagnolo. Sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco da Monghidoro e Firenze.

La prima stima dei danni

Ammonterebbe a mezzo miliardo di euro la prima stima dei danni dell'alluvione comunicata dal governatore Eugeni Giani, nominato Commissario all'emergenza, ma mancano ancora le verifiche a Pisa e Livorno.



A Campi Bisenzio, i danni provocati dall’alluvione del 2 e 3 novembre scorso ammonterebbero a circa 300 milioni di euro.

Ancora allerta arancione nella pianura centro occidentale

Le piogge hanno creato disagio anche in Emilia-Romagna, in particolare sulla viabilità nelle aree di crinale.

Fino alle ore 12 della giornata di oggi, lunedì 6 novembre, rimane l’allerta arancione nel settore di pianura centro occidentale, riferita alla propagazione delle piene dei fiumi Secchia e Panaro, con possibile occupazione delle aree golenali ed interessamento degli argini. Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (tra 62 km/h e 74 km/h) sugli Appennini centro-occidentali, in attenuazione nel corso della giornata.

Criticità idraulica gialla nel tratto vallivo del Reno e degli affluenti di destra e al tratto vallivo dell'Enza con occupazione dell'alveo di magra, riferita al transito della piena.

Nelle zone montane saranno ancora possibili localizzati fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti.

