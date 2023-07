Camugnano: calcio in faccia dopo aver rubato (letteralmente) un sacco di pane

Un calcio in faccia, al termine di un furto di un grande sacco contenente del pane. E' quanto ha subito un panettiere a Camugnano, nell'Appennino bolognese, nella notte tra sabato e domenica, da parte di due ragazzi minorenni di 15 e 17 anni. Il fratello della vittima, un 61enne cittadio italiano, residente nel piccolo comune appenninico, è andato dai Carabinieri riferendo che, intorno alle quattro del mattino di domenica, due giovani si sono presentati in negozio per acquistare delle pizze. Il 61enne ha venduto i prodotti regolarmente, dopodiché è tornato nel retro bottega per continuare a lavorare.

A quel punto, i ragazzi, approfittando della distrazione del fornaio stesso, hanno preso un sacco di pane e sono fuggiti. Accortosi del furto, il fratello del fornaio 66enne italiano che lavora anche lui nella panetteria ha inseguito i due ragazzi, costringendoli ad abbandonare la refurtiva.

Uno dei due minorenni, dopo aver guadagnato la fuga, è ritornato sui propri passi, raggiungendo il fornaio e colpendolo con un calcio in faccia, tale da provocare uno svenimento. Soccorso dal fratello 61enne, il malcapitato ha ripreso conoscenza e si è recato in una struttura sanitaria. Grazie alle immagini del sistema di video sorveglianza pubblico che ha ripreso la scena, i Carabinieri sono riusciti a risalire all’identità dei due giovani, italiani e incensurati, ora indagati per tentato furto con destrezza in concorso. Il 17enne dovrà altresì rispondere di lesione personale aggravata, in considerazione dell’aggressione perpetrata ai danni del 66enne che ha ricevuto una prognosi di giorni 6 per politrauma contusivo.