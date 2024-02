Canale Emiliano-Romagnolo: "Tratto Reno-Crevenzosa in sicurezza, ora più velocemente l’acqua all’agricoltura"

Sicurezza infrastrutturale, miglioramento delle performances, sostenibilità energetica sono gli esiti dell’intervento di stabilizzazione e ripristino dell’efficienza relativi al primo tratto del Canale Emiliano-Romagnolo, un segmento lungo quasi 3 chilometri che si snoda da valle del fiume Reno fino a monte dell’impianto di Crevenzosa, nel territorio di Galliera, dove stamane si è svolta l’inaugurazione.

"Gli interventi effettuati garantiranno un incremento del 20% dell’efficienza del CER, la cui portata di risorsa acqua sarà pari a 60 metri cubi al secondo, con un positivo risparmio di energia spesa per il funzionamento delle pompe idrovore all’impianto Palantone; si avrà inoltre maggiore sicurezza per una delle più importanti vie d’acqua italiane, grazie alla manutenzione straordinaria di argini e sponde effettuata: tutto a beneficio di una superficie irrigabile con acque del CER pari a 175 mila ettari tra le province di Bologna, Forlì-Cesena, Ferrara, Ravenna e Rimini". Così dal Consorzio annunciando la fine del maxi-cantiere.

L’infrastruttura torna operativa dunque circa 1010 giorni. Il progetto è stato finanziato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) con un importo di 7 milioni e 530 mila euro sulla base di una soluzione ideata dagli stessi tecnici del CER.

“Il Canale è stato progettato perché la sua portata, cioè la quantità d’acqua che vi scorresse, fosse pari a 60 metri cubi al secondo – spiega Nicola Dalmonte, presidente del CER –. Purtroppo, con il tempo, il rivestimento cementizio dell’alveo e delle sponde si è comprensibilmente deteriorato, rallentando lo scorrimento della risorsa idrica: avevamo stimato circa il 20% in meno della portata del progetto originale. Con oggi restituiamo al Canale Emiliano-Romagnolo la sua piena efficienza: l’acqua ritornerà a scorrere più velocemente appannaggio di uno dei maggiori e più importanti areali agricoli del nostro territorio, ricco di produzioni d’eccellenza del Made in Italy”.

“Un’infrastruttura che sarà più efficiente non solo sotto il profilo idraulico, ma anche più sostenibile dal punto di vista energetico – evidenzia Raffaella Zucaro, direttrice generale del CER e coordinatrice di ANBI Emilia-Romagna – poiché il più rapido scorrimento della risorsa idrica nel Canale, grazie alle performance progettuali studiate dai nostri tecnici, consentirà anche un minore impiego delle pompe di prelievo all’impianto di Palantone, sulla presa del Po. Oltre a ciò, è stata eseguita la messa in sicurezza del tratto, lungo quasi 3 chilometri, con un’accurata attività di manutenzione che rende il Canale pronto per l’avvio dell’ormai imminente stagione irrigua”.