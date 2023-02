Canale Emiliano-Romagnolo, tratto Reno-Crevenzosa presto in sicurezza: via ai lavori

Le favorevoli condizioni meteo di quest’ultimo periodo stanno agevolando il prosieguo dei lavori per la realizzazione delle opere di stabilizzazione e il ripristino dell’efficienza lungo il primo tronco dell’adduttore principale del CER, Canale Emiliano-Romagnolo, con le attività operative del cantiere sul tratto “Reno– Crevenzosa”, nel territorio del Comune di Galliera, seconda fase del maxi-intervento, denominato “Lastre 1”, finanziato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) con un importo di 3 milioni e 952 mila euro e che vede l’efficientamento dell’alveo di una delle più importanti opere idrauliche italiane , corridoio infrastrutturale in grado di assicurare l’approvvigionamento idrico della Romagna (Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna), del Bolognese e di parte del Modenese: una superficie pari a 336 mila ettari, di cui 227 mila costituiscono areale agrario.

Il lungo e complesso intervento – eseguito dall’Impresa Calzoni Spa di Fontignano (Pg) e il cui cantiere può essere portato avanti solo durante la stagione invernale, ad invaso vuoto – coinvolge il tratto bolognese del CER, un segmento lungo 3 chilometri; il progetto di ripristino è una soluzione progettuale ideata dagli stessi tecnici del CER, come spiega Raffaella Zucaro, direttrice generale del CER e coordinatrice di ANBI Emilia-Romagna: “Grazie all’utilizzo di lastre in calcestruzzo additivato con fibre polimeriche, che consente un miglioramento delle performance di resistenza e permeabilità, puntiamo a risolvere quelle criticità derivanti dal fisiologico deterioramento del materiale di rivestimento delle sponde del Canale che ha causato, di conseguenza, il franamento di alcune arginature negli anni scorsi”.

Allo stato attuale, dunque, dopo la risagomatura arginale su tutto il tratto oggetto dei lavori, si sta eseguendo la realizzazione del nuovo rivestimento spondale nella zona compresa tra il ponte della Bisana e il ponte Cucco, a Galliera; il cantiere procede a ritmo intenso, in vista della pausa primaverile-estiva che sarà osservata per consentire il regolare svolgimento delle attività di irrigazione, tra Marzo e Settembre. “Sì, tra qualche settimana i lavori si fermeranno per invasare il canale e iniziare la stagione – ricorda il presidente del CER, Nicola Dalmonte – per poi riprendere nel tardo autunno. Confidiamo che l’intervento possa completarsi definitivamente nella primavera del 2024”.