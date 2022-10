Canale Navile, ponte via Bignardi, riapre un corridoio

"Sono terminate le valutazioni tecniche relativi alle criticità strutturali del ponte ciclo-pedonale di via Bignardi sul Canale Navile, chiuso dallo scorso 7 ottobre". Così su Facebook la presidente del quartiere Navile, Federica Mazzoni.

Si è trattato quindi di approfondimenti tecnici che "hanno permesso di trovare una rapida soluzione per ristabilire il collegamento tra le due sponde del canale: domani (18 ottobre - ndr) verrà aperto in totale sicurezza un corridoio di 1,50 m per il passaggio sul ponte in muratura che si collega al percorso naturalistico del lungo Navile. Resterà vietato l'utilizzo della passerella in acciaio e non sarà ancora possibile avvicinarsi alle zone adiacenti ai parapetti del ponte in muratura".

Una segnalazione a Bologna Today denunciava che "con la chiusura del ponte alcune strutture come la biblioteca, la mensa e i laboratori non sono più raggiungibili in pochi minuti ma da circa 20/25 minuti. Nel caso quindi uno studente, che ha dovuto seguire le lezioni in via della Beverara voglia usufruire della mensa per poi riprendere le lezioni necessita di 40/50 minuti solo per percorrere il tragitto".

La presidente afferma inoltre che "gli uffici tecnici del sono anche al lavoro per la realizzazione di una passerella in acciaio per consentire un passaggio più agevole alle persone che transitano lungo il Canale Navile - e che - lungo il percorso naturalistico sono comunque segnalati con cartellonistica gli itinerari alternativi, come indicato sulla mappa.