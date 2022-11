Raccontava il cancro sui social, ora Alice non c'è più

Aveva 24 anni, Alice Manfrini e ora non c'è più. La ragazza bolognese ammalata di un sarcoma di Ewing al ginocchio, che sui social raccontava il suo percorso non c'è la fatta a vincere la lotta contro il cancro.

Elisabetta Zuccari di Today.it l'aveva intervistata: "Mai mi sarei aspettata un simile riscontro. Il mio primo video ha raggiunto oltre un milione di visualizzazioni. E col tempo crescono ancora. Sdrammatizzare mi è venuto naturale perché sono cresciuta in una famiglia ironica ed autoironia. E mai avrei voluto che passasse un messaggio vittimistico. Il mio ragazzo, poi, è il re della burla. Mi aiutano molto le parole che mi scrivono le persone. Io leggo tutti i commenti, tutti. Giuro. E cerco di rispondere a più persone possibile. E' anche un modo per invitare alla prevenzione" aveva detto Alice.

"Mi dissero di non preoccuparmi - purtroppo non era così - Qualcuno mi aveva addirittura detto che il dolore poteva derivare dalla cartilagine rimasta intrappolata nell'osso quando ero un feto. Niente di grave, insomma, secondo loro. Ma il dolore continuava, era febbraio e quindi siamo passati alla ago-tac, ovvero un prelievo di tessuto osseo. Nel giorno successivo alla fine degli esami, il 17 febbraio, la chiamata dall'ospedale: «signorina, è un tumore, ma non si preoccupi perché iniziamo subito le chemio». Quel «non si preoccupi» non ha ovviamente funzionato. Anche se in realtà, non ho pianto". Anche perchè Alice si sarebbe dovuta laureare quando si è ammalata e alla fine ci è riuscita, anche se aveva iniziato la chemio.in piena pandemia: "Ero sola in ospedale per via del Covid. Nessuno poteva venirmi a tornare. Maledicevo più il Covid che il resto. Ho fatto tutto completamente da sola"

Dopo la laurea in economia, Alice avrebbe voluto trovare lavoro, come tutti, e si era iscritta ad un Master in Amministrazione, finanza e controllo di gestione. Ma Alice non c'è più, il cancro l'ha portata via.