Comunali, il centrodestra verso il nome del candidato sindaco

Oggi, in teoria, la scelta del nome. Ma potrebbe slittare ancora: non c'è la quadra tra Lega e Forza Italia

Cangini, Mugavero, Battistini. Il centrodestra non ha ancora sciolto il nodo candidato sindaco per le prossime comunali e dal vertice di oggi, in teoria, dovrebbe finalmente uscire il nome dello sfidante di Matteo Lepore.

Ma non è scontato che Lega e Forza Italia trovino una quadra. Da un lato i forzisti spingono Andrea Cangini, senatore di Forza Italia ed ex direttore del Qn, dall'altro i leghisti vorrebbero un civico, e quindi non Cangini, come ribadito dal segretario Matteo Salvini sotto le Due Torri.

Concetto ribadito anche ieri dal leghista Ostellari: "Cangini è una persona di assoluto valore ma l’indicazione è quella di includere, soprattutto nelle grandi città, figure civiche". L'ipotesi però di un ticket Cangini-Battistini non è da escludere, anche perché coinciderebbe con l'idea di "squadra" portata avanti dalla Lega in questi mesi.

Anche per Enrico Aimi di Forza Italia non è una cattiva idea, basta che ci sia Cangini dentro. Ore di attesa dunque sotto le Due Torri dove tutto il centrodestra freme per iniziare la campagna elettorale.