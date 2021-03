Il suo cane è gravemente malato, gli spara: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Anzola hanno denunciato un 90enne italiano per uccisione di animali ed esplosioni pericolose. La denuncia è scaturita nel corso di un’indagine che i militari avevano avviato subito dopo aver appreso che l’anziano aveva ucciso il suo cane, un meticcio di 12 anni, perché si era ammalato di tumore e il veterinario gli aveva proposto di sopprimerlo al costo di 80 euro. Invece di spendere i soldi per l’eutanasia animale, il 90enne ha accompagnato il cane in un terreno situato nei pressi della sua abitazione e gli ha sparato due fucilate. L’esecuzione del cane è terminata con l’intervento dei militari che hanno sequestrato il fucile, esumato il cane e denunciato l’anziano tiratore all’Autorità giudiziaria.