Il fiuto del cane Barack non tradisce, scattano le manette

Fiuto infallibile quello del cane poliziotto Barack. L'ennesima prova nel tardo pomeriggio di ieri durante un controllo straordinario del territorio. Al suo naso non è sfuggito un soggetto che, alla vista degli agenti che ispezionavano l'area, ha tentato di allontanarsi velocemente.

La segnalazione di Barack è però scattata tempestiva, così il soggetto - poi identificato in un cittadino nigeriana del 2001 -è stato inseguito e fermato da due operatrici delle volanti. Vistosi all'angolo, il 22enne ha reagito con violenza. Riportato alla calma e bloccato, è infine stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni finalizzate alla resistenza. Non solo. Dalla perquisizione effettuata l'uomo è stato trovato in possesso di droga, dunque risponderà anche di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Da quanto si apprende risultava già gravato da pregiudizi di polizia, specifici e non, anche commessi a Bologna nelle zone tra piazza XX settembre e Galleria 2 agosto 1980, suo raggio di azione.