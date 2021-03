Cane sfugge alla padrona e scappa in tangenziale: recuperato dalla polizia

Un cane si perde e vaga in Tangenziale, fino a che la polizia non lo raggiunge e lo porta dalla sua padrona. E' successo martedì intorno alle 10.30. Gli agenti della Polizia stradale di Bologna hanno messo in sicurezza un cane di grossa taglia, di razza Alaskan, molto curato e con indosso una pettorina.

L'animale aveva fatto ingresso in tangenziale e correva lungo la corsia di emergenza ma in direzione opposta al senso di marcia delle autovetture in transito.

A quel punto, gli operatori hanno rallentato il traffico e hanno avvicinato l’animale per condurlo in un luogo sicuro. La bestiola però, molto spaventata, ha cominciato a zigzagare tra le auto verso il New Jersey che divide la tangenziale e l’autostrada A14, ponendosi con le zampe sul muretto con l’intento di scavalcarlo per andare oltre.

Nel tentativo di bloccarlo, uno degli agenti ha ricevuto un lieve morso. Intanto è sopraggiunta la padrona del cane, visibilmente agitata, con un guinzaglio in mano. Alla fine tutto si è concluso nel migliore dei modi e la bestia è stata recuperata.