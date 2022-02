Zola Predosa: incidente con i cani al parco, ferita una donna

Prima si sarebbe scagliato contro il suo cagnolino, poi la avrebbe ferita al braccio. Una donna di circa sessanta anni è stata ferita l'altro giorno a Zola, da un cane di grossa taglia. I fatti si sono verificati durante una sgambata in un parco di Zola Predosa, nel bolognese. Per l'accaduto una ragazza di vent'anni è stata denunciata dai carabinieri.

Il cane in questione, di grossa taglia, avrebbe -secondo quanto ricostruito dai militari- dapprima cercato di mordere il suo omologo di piccola taglia portato dalla signora, per poi durante la zuffa che ne è seguita, azzannare anche la signora, la quale ha rimediato ferite giudicate guaribili con qualche giorno di prognosi. Per la ventenne, al termine degli accertamenti, è scattato il deferimento per omessa custodia di animale e lesioni colpose: il suo cane -secondo quanto verbalizzato dai militari- non era né al guinzaglio né con la museruola.