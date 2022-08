Tre cani abbandonati vagano per il paese: i carabinieri denunciano un 44enne

Un 44enne residente in un comune dell'Appennino è stato denunciato per abbandono di animali. I carabinieri della stazione sono risaliti all'ex proprietario, dopo che diversi cittadini avevano segnalato la presenza di tre cani meticci e adulti che vagavano per il paese.

Quando i militari gli hanno chiesto conto, ha confermato di averli abbandonati a causa di qualche problema personale ed economico.

Due cani sono stati fortunatamente già adottati dalle famiglie del luogo, mentre il terzo, risultato denutrito dopo la visita del veterinario, è ospitato al momento in una struttura. L'uomo è stato denunciato per abbandono di animali.

Cosa dice la legge

L'articolo 727 del Codice Penale stabilisce che "chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro".