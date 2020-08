Rottweiler azzanna due bambini di 6 e 4 anni: grave un piccolo

Un rottweiler ha azzannato due bambini, di 6 e 4 anni, uno dei quali in maniera grave. È successo intorno alle 18 in via Sasso, a San Giovanni in Persiceto. Imminenti i soccorsi del 118 che hanno trasportato al Maggiore il bimbo di sei anni, ferito gravemente.

In base a quanto si apprende, due cani sono scappati da un'abitazione limitrofa a quella dei bambini, che giocavano all'esterno. Sul posto, oltre al 118, anche i carabinieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Notizia in aggiornamento)