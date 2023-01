Cannabis, il Procuratore Amato: "Legalizzarla non serve al contrasto delle mafie"

La legalizzazione delle droghe leggere "non è la risposta al contrasto" della criminalità organizzata. A sostenerlo è il procuratore capo di Bologna, Giuseppe Amato, intervenuto ieri pomeriggio al dibattito sulle mafie organizzato al circolo Pd Pratello.

Amato dubita della definizione di droghe leggere, perché "sul mercato ci sono già sostanze con principio attivo molto alto".

Diverso il discorso sui negozi che vengono cannabis light, rimarca il procuratore, che "è una cosa banale e quindi è giusto lasciarli lavorare". Ma altre sostanze come hashish e marijuana sono "potenzialmente pericolose", insiste Amato.

Se fossero legalizzate, "lo Stato metterebbe sul mercato sostanze di minore qualità" e intensità rispetto a quelle che già oggi vengono spacciate "e quindi ci sarebbe comunque il ricorso al mercato illegale". Secondo il procuratore capo di Bologna, dunque, "a differenza dell'alcol, quello della droga è un fenomeno intrinsecamente pericoloso".

Inoltre, arrivando alla legalizzazione in Italia "c'è anche il rischio di rimanere isolati a livello internazionale". Sarebbe quindi "una fuga in avanti che non aiuterebbe il contrasto" alla criminalità organizzata, ribadisce Amato. (Dire)