Cannabis light, il governo conferma: il Cbd finirà nella lista dei farmaci

Il Governo tira dritto sul cannabidiolo, Cbd, ottenuto da estratti di cannabis. Come riporta la Dire, la sottosegretaria ad Economia e Finanze, Lucia Albano, oggi alla Camera, ha spiegato infatti che il decreto del ministro della Salute dello scorso 7 agosto che ha revocato la sospensione dell'inserimento nella tabella degli stupefacenti, si basa su una "approfondita disamina scientifica, rivolta a garantire la salute e la sicurezza dei cittadini".

In sostanza "produzione e distribuzione alle farmacie delle composizioni saranno effettuate da officine farmaceutiche e distributori all'ingrosso di medicinali autorizzati a garanzia della qualità e della sicurezza del prodotto", ha aggiunto Albano. Questa "disposizione, occorre precisare" non vuole "vietare incondizionatamente l'uso del cannabidiolo", bensì "rendere lo stesso sicuro, a tutela della salute pubblica. Ciò in quanto i prodotti contenenti Cbd, che è una sostanza farmacologicamente attiva, devono essere ricondotti sotto la vigente disciplina dei medicinali".

Cannabis light vietata? Cosa succede ora

Dunque, i medicinali a base di cannabidiolo, "comprese le preparazioni magistrali, potranno essere dispensati dalle farmacie dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile, in modo che possa essere garantita l'appropriatezza della terapia e l'accesso alle cure dei pazienti, secondo dosi e modalità di somministrazione stabilite dal medico curante, al quale spettano le valutazioni in merito ai dosaggi da somministrare a tutela del paziente e ai fini dell'efficacia della terapia", ha proseguito Albano.

I prodotti a base di cannabidiolo fabbricati e venduti da soggetti non autorizzati, "al di fuori delle disposizioni previste per i medicinali stupefacenti, e senza le valutazioni del medico prescrittore, invece, non possono assicurare la qualità e la sicurezza, né tantomeno l'appropriatezza della terapia", ha aggiunto la sottosegretaria.

Santori chiede visita a impresa bolognese: "Il Cbd? E' stupefacente... come il pesto"

La vicenda ha un suo risvolto locale in quanto in questi mesi il consigliere metropolitano Mattia Santori si era speso in favore della liberalizzazione del commercio della cannabis light, proponendo un tour del consiglio in una azienda bolognese che lo produce e sostanzialmente ricordandone le potenzialità economiche già in essere, che con il decreto in procinto si approvazione rischiano un colpo mortale ai primi vagiti di dinamismo economico.

La ex sardina aveva portato quindi in aula un barattolo di pesto insieme a uno di Cbd, per arogmentare come i due prodotti avessero molte più analogie di quanto immaginabile. "Mi rendo conto che i pregiudizi siano più forti della realtà", aveva commentato il dem, "ma visto che sono testardamente convinto che ci troviamo di fronte ad un'ingiustizia economica prima ancora che culturale, cerco di spiegarvela nella maniera più semplice". Mostrando i contenitori, Santori ha orsservato che "questo è un vasetto di pesto di una nota marca italiana e questo è un vasetto di infiorescenze di Cbd di una nota marca italiana. Entrambe le aziende che producono questi vasetti possiedono la partita Iva, pagano le tasse e i dipendenti, rischiano capitale proprio. Entrambe sono energivore, pagano le bollette e si misurano con il mercato internazionale".

Entrambi i prodotti poi "contengono rischi per la salute", ha aggiunto il consigliere: ad esempio, sul pesto c'è scritto che "può contenere tracce di frutta con guscio, che per le persone allergiche può essere mortale, come gli zuccheri per le persone diabetiche". Entrambi i prodotti, ancora, "vengono da una filiera agricola", con la differenza che "la canapa è l'unica produzione agricola in Italia che oggi non riceve finanziamenti pubblici".