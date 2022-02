Cannabis non-light, nuovi sequestri nei negozi del centro di Bologna

Il sequestro ammonta a ulteriori 53 kg di marijuana, 6 kg di hashish e 1,4 kg di semi di specie non autorizzata. Sono le nuove quantità sequestrate nel corso di successivi accertamenti da parte di carabinieri e forestali, dopo la chiusura di due capannoni e tre negozi in una indagine sullo smercio di droghe leggere in provincia di Bologna.

Già nei giorni scorsi il vero e proprio blitz, con due arresti e sette indagati complessivi, dopo gli accertamenti sul principio attivo delle colture in possesso di una mini catena di negozi di cannabis light. In quell'occasione i militari trovarono un principio attivo dell''erba' e del 'fumo' prodotti in percentuali tra il 4 e il 6 per cento, ben al di sopra quindi dello 0,2 consentito dalla legge.

Nella prima fase, l'indagine ha permesso di rinvenire e sequestrare c/a 600 piante di cannabis di circa 40 cm cadauna che, una volta esfoliata, forniva 750 grammi di marijuana; 165 kg di marijuana già essiccata, inserita in sacchi di grandi dimensioni oltre a svariate attrezzature per coltivare e irrigare; 29 kg di hashish, 3 kg di semi e materiale vario per il confezionamento. Ora il nuovo sequestro.