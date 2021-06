Striscione contro cannabis legale, le Sardine: "Per i neofascisti parlare di legalità è una nullità"

"Per i neofascisti parlare di legalità è una nullità". Le Sardine rispondono ai militanti di Una Bologna che cambia e del Movimento Nazionale" che hanno affisso uno striscione all'ingresso dei Giardini Margherita, dove si tiene l'iniziativa per la legalizzazione della cannabis, promossa dal movimento stesso, da"meglio legale" e da "canapisti".

"Noi parliamo di questo - scrivono le sardine in una nota - 8 miliardi di indotto per lo stato tolto alle mafie, 40.000 nuovi posti di lavoro, 6.000.000 di consumatori che possono fruire di un prodotto sicuro e controllato senza rischi per la propria salute, migliaia di giovani sottratti dal contatto diretto con la criminalità organizzata, liberare uomini mezzi e risorse della giustizia per fare una vera guerra alla droga, contro le sostanze più pericolose e contro i grandi narcotrafficanti, l’apertura dei cannabis shop ha causato una riduzione dello spaccio del 14%, 29.000 malati di sclerosi multipla, fibromialgia, oncologici, e affetti da altre patologie gravi che potranno reperire un prodotto al momento non sufficiente per il fabbisogno nazionale e che spesso restano sprovvisti".

"Rimarcare linutilità dell'azione politica delle Sardine rispetto ai problemi reali degli italiani. Secondo loro la legalizzazione della Cannabis, il DDL Zan e lo Ius soli sarebbero prioritari, poiché indicatori di 'crescita civile'. Peccato che a questi epigoni del politicamente corretto sfugga la realtà: le priorità del Paese, sull'orlo del baratro, sono ben altre". Queste le parole di commento all'affissione di Stefano Colato, coordinatore provinciale Movimento Nazionale rete dei Patrioti.

"Voi continuate pure ad agire nell’ombra - concludono le Sardine - cimentandovi in improbabili rime baciate, scritte con font littorio su lenzuola bianche, che meriterebbero solo di essere candeggiate dai vostri nostalgici rigurgiti fascisti".