Cannabis terapeutica, ok della commissione: "Ora formare i medici"

E’ stata approvata, in Commissione politiche per la salute, la risoluzione a prima firma di ER Coraggiosa, firmata anche da Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, che impegna la Regione a valutare “l’organizzazione di specifici momenti di formazione professionale rivolti ai medici di medicina generale sulle modalità di prescrizione dei farmaci a base di cannabis”.

Nella risoluzione sono previsti anche la convocazione di un “Gruppo di lavoro multidisciplinare – con la partecipazione di rappresentanti delle Associazioni dei pazienti e degli Ordini dei Farmacisti – sull’uso terapeutico della cannabis per la valutazione dei dati emersi dalla revisione della letteratura scientifica più aggiornata” e la sollecitazione del ministero della Salute ad aggiornare il decreto ministeriale del novembre 2015 (che regola l’applicazione della cannabis a uso terapeutico) “raccogliendo le richieste formulate dalle Regioni e coinvolgendo AIFA per la revisione/declinazione dell’uso clinico dei fitocannabinoidi”.

"Ritrosia dei medici di medicina generale"

"Il trattamento con farmaci a base di cannabis delle patologie elencate dal decreto ministeriale ha effetti positivi sui pazienti. L’Emilia-Romagna è stata tra le prime a rendere agevole la prescrizione, con il Sistema Sole, di prodotti a base di cannabinoidi - fa notare Er Coraggiosa - ma restano criticità per quanto riguarda l’approvvigionamento nazionale e spesso si ricorre a importazioni. Infine, stiamo notando una certa ritrosia dei medici di medicina generale a prescrivere questi prodotti, forse perché non si conoscono ancora a fondo gli effetti benefici di questi farmaci. I pazienti dicono che è difficile trovare un medico preparato sul tema. C’è, poi, sul piano sociale un clima intimidatorio e sfavorevole verso la cannabis terapeutica e la sua prescrizione”.

Lega: "Nessuna preclusione ideologica"

La Lega, annunciando il proprio voto contrario, ha ricordato di aver chiesto informazioni alla giunta alla fine del 2023 sull’utilizzo terapeutico della cannabis. “Peraltro era stato riscontrato che in Veneto c’era una gestione un po’ più aperta rispetto all’Emilia-Romagna – ha precisato la Lega -, quindi non c’è nessuna preclusione ideologica. A seguito di quell’accesso atti, emerse che non vi erano dati regionali disponibili sugli acquisti delle farmacie con allestimento cannabis, situazione abbastanza paradossale. In più si confermavano i contenuti della relativa delibera regionale del 2016. Insomma, le cose andavano bene così. Poi, a sorpresa, nei giorni scorsi, l’assessore alla Sanità, rispondendo al question time di ER Coraggiosa, si è detto disposto a implementare la comunicazione sul tema in condivisione con i professionisti. Forse il problema è nella maggioranza”.

Cosa dice la legge

Dal 2006 i medici possono prescrivere preparazioni contenenti sostanze attive a base di cannabis per uso medico.

La Regione Emilia-Romagna nel luglio 2014 ha adottato la Legge regionale n.11 “Disposizioni organizzative per l'erogazione di farmaci a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche

nell'ambito del servizio sanitario regionale”, che disciplina l'impiego terapeutico, a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR), delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi in ambito territoriale e ospedaliero.

Il Decreto Ministeriale del 9 novembre 2015 ha stabilito che in Italia gli impieghi di cannabis a uso medico possono riguardare dolore da sclerosi multipla, spasticità da sclerosi multipla, lesioni del midollo, dolore oncologico, nausea, vomito, cachessia da Hiv, glaucoma, Tourette, dolore neuropatico cronico, Parkinson, epilessia, Adhd e autismo.

È possibile acquistare la cannabis terapeutica con ricetta presso le farmacie o ritirarla gratuitamente presso le farmacie ospedaliere, a carico del Sistema sanitario regionale, secondo modalità che variano da regione a regione.