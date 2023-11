Rischia di partorire in autogrill: poliziotti-angeli in soccorso

Intervento tempestivo di sanitari e Polizia stradale questa notte sulla A1. Protagonista una cittadina cinese 25enne al nono mese di gravidanza, che viaggiava in compagnia del marito e della figlioletta. La donna, residente a Reggio Emilia e proveniente da Prato, era guida della sua auto e ha arrestato la marcia all'area di servizio Cantagallo, sulla A1, Firenze Bologna.

Erano circa le 5 di questa mattina quando la signora ha chiamato il 118, dopo aver avvertito le prime contrazioni. Gli operatori dell'Ausl, oltre a inviare un'ambulanza, hanno allertato anche la Polizia stradale della sottosezione Bologna sud. Il marito non avendo la patente di guida, non avrebbe infatti potuto accompagnarla in ospedale. La pattuglia così è giunta nell'area di servizio e, mentre uno dei poliziotti si è messo alla guida dell'auto della famiglia, l'altro, a bordo del mezzo di servizio, ha scortato l'ambulanza che a tutta velocità ha potuto raggiungere in breve tempo l'ospedale Maggiore.

La 25enne ha dato alla luce un maschietto alle 6.15, quindi poco dopo la chiamata dei soccorsi.