Bolognina, il 'buco' di via Serra darà casa a 38 famiglie. Acer: "Fermo da 25 anni, adesso siamo già al 4°piano"

Il "buco" in via Serra non solo è stato riempito, ma l'edificio che sorgerà su un terreno 'in ostaggio' per ben 25 anni, è già stato costruito fino al quarto piano e lo si potrà vedere completo al massimo entro 24 mesi. Lo spiega il presidente di Acer Alessandro Alberani facendo il riassunto dei cantieri attivati (nonostante il Covid) e quelli in partenza al quartiere Bolognina, che entro il prossimo biennio verranno inaugurati da colui che sarà il nuovo sindaco di Bologna.

Il "buco" diventa finalmente casa per 38 famiglie

"Il lavoro mai interrotto, nonostante i limiti imposti dall'emergenza sanitaria, si è fondato su tre parole d'ordine - spiega Alberani, illustrando un processo di riqualificazione degli stabili e di messa in sicurezza degli spazi e delle corti di edilizia popolare pubblica affiancandolo a iniziative sociali di inclusione - che sono: ricostruzione, ripristino, e contrasto al degrado pro-legalità. Finalmente il 'buco' di via Serra (l'area ferma da 25 anni di fronte all'Hotel Guercino), nei prossimi 18/24 mesi (compatibilmente alle condizioni metereologiche e sanitarie) diventerà la casa per 38 famiglie, garage compresi. Siamo già arrivati al quarto piano. Ricordo che lo stop ai lavori era stato determinato dall'impedimento di infiltrazioni mafiose di fatto accertate".

"Poco distante, in via Fioravanti, si sta esaminando il lotto 'G' dell'ex Mercato Ortofrutticolo per la realizzazione di 32/36 appartamenti che vedranno la consegna dei lavori entro il mese di aprile, l'apertura del cantiere subito dopo e, anche in questo caso a due anni da oggi l'opera sarà terminata" continua Alberani, che insieme al suo vice Marco Bertuzzi prosegue l'elenco passando al discorso ripristini.

Occupazioni e sgomberi: "Dopo via Di Vincenzio siamo a zero"

"Rimettere in ordine interi nuclei particolarmente critici. Lo abbiamo fatto in via Albani e in via Fioravanti, demolendo anche una vecchia lavanderia mal ridotta e mal frequentata, ormai diventata fulcro dell'illegalità. Sul fronte legalità, abbiamo azzerato le occupazioni sull'intero 2020 e anche nel 2021, dopo la risoluzione di un caso in via Di Vincenzo (lo scorso 16 aprile), non abbiamo altre segnalazioni".

Progetti sociali e cultura: "Un museo in via Zampieri e un evento estivo da organizzare"

Ma non ci sono notizie solo sugli alloggi popolari. Il progetto include anche dei progetti sociali e culturali: "In via Zampieri, alla corte degli ex-fuochisti, nascerà il museo del nostro archivio storico, finanziato dal Ministero dei Lavori Pubblici. Inoltre, e questa è una conferma che ho avuto dall'assessore alla cultura Matteo Lepore poco fa, potremo organizzare un evento culturale per l'estate proprio all'ex lavanderia. Vogliamo ridare ai quartieri la loro dignità, sono la parte più importante del nostro tessuto urbano".