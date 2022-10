Traffico, prosegue il cantiere in centro: chiude l'incrocio con via Barberia

Proseguono i cantieri in via Carbonesi e dal 2 novembre al 2 dicembre, così come previsto dal programma, verrà chiuso l'incrocio stradale tra via Carbonesi e via Barberia. La fine dei lavori è prevista per marzo 2023. Lo rende noto il Comune di Bologna.

Il 10 ottobre è stato riaperto al traffico il tratto di via d'Azeglio in direzione da via Urbana a via Farini "con una proroga e una parziale modifica dell'ordinanza precedente".

Principali modifiche alla viabilità

Dal 2 novembre al 2 dicembre, via Barberia sarà raggiungibile da via Cesare Battisti invece che da via Tagliapietre.

I residenti potranno accedere nel tratto di via Barberia a senso unico da via Battisti a via Gangaiolo, in direzione di quest'ultima, mentre rimarrà invariato il senso di marcia di via Barberia da via Battisti a Piazza Malpighi.