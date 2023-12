Dentro il cantiere della Garisenda | VIDEO

Si opera "alacremente" sotto la Garisenda. Da alcuni giorni l'area, già transennata dal 21 ottobre, è diventato un vero e proprio cantiere, con l'andirivieni degli addetti ai lavori.

E' partito quindi il cantiere è l'area è stata ulteriormente protetta. Ora una fitta tela - a prova della curiosità degli "umarell" - isola piazza di Porta Ravegnana . Sbirciando oltre le transenne si osserva l'avanzare di quelli che sono i lavori propedeutici per una cintura di protezione contenitiva (ECCO COME SARà) dei detriti derivanti da un eventuale crollo. Il montaggio della cintura verrà realizzato tramite la posa di moduli metallici, zavorrati, ancorati al terreno e collegati tra loro, insieme a reti metalliche paramassi studiate con sistemi di pretensionamento e ancoraggio al suolo.

I primi elementi strutturali verranno consegnati in Hub Operativo già dalle prime settimane del mese di dicembre per il successivo trasferimento nel cantiere Garisenda, fino al completamento dei lati più critici della cintura di protezione contenitiva entro indicativamente gennaio-febbraio. Il Comune installerà inoltre alcune telecamere per mantenere il controllo generale dell’area.

Nel frattempo, è stato costituito in via precauzionale il Coc (Centro operativo comunale) per la sicurezza, che agirà come un'Unità di crisi permanente per agevolare il Sindaco nell’assunzione di tutti i provvedimenti necessari per la protezione civile.

Palazzo D'Accursio intanto ha lanciato la raccolta fondi per il restauro, con due testimonial felsinei, Gianni Morandi e Cesare Cremoni: obiettivo dei tre milioni di euro, contro i 4 milioni 321mila stimati.

