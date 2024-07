Il cantiere devia il percorso del corteo del 2 agosto

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

L'apertura dei cantieri del tram in centro, che a partire da oggi, 15 luglio, comportano la chiusura di un tratto di via Ugo Bassi, rende necessaria una modifica al percorso del tradizionale corteo del 2 agosto, in ricordo della strage alla stazione del 1980.

"La giornata di oggi è molto importante nel percorso che ci porterà ad avere il tram a Bologna - commenta l'assessora alla mobilità e alle infrastrutture, Valentina Orioli - sono partiti infatti due nuovi cantieri in Ugo Bassi e Indipendenza nel cuore del centro storico, mentre il cantiere di via Riva di Reno entra in una nuova fase, con la scopertura del canale".



20 i cantieri in città per la realizzazione della prima linea del tram e 350 persone a lavoro. Sono i numeri snocciolati da Orioli: "Oltre 200 in più rispetto a quelle che erano impiegate un anno fa, che ringrazio per la grande professionalità e l'impegno che stanno dimostrando anche in condizioni climatiche molto dure".



Anche il corteo del 2 Agosto quest’anno subirà una modifica al percorso per la presenza del cantiere in via Indipendenza: all’altezza di via dei Mille infatti svolterà a sinistra verso piazza dei Martiri per arrivare alla stazione da via Amendola".

Commercianti: "Intervenire sui parcheggi"

La riapertura di via Lame "ha sottratto un numero consistente di stalli di sosta che non sono stati adeguatamente recuperati in aree limitrofe, con un parcheggio di Riva Reno che continua a essere ampiamente sottoutilizzato" Lo fa notare Renato Nucci, presidente Confcommercio Ascom della Circoscrizione Cittadina Porto-Saragozza, lamentando la cartellonistica poco chiara e precaria: "Sulla situazione del parcheggio Riva Reno sono state fatte nel tempo molte richieste ma né APCOA né il Comune di Bologna sono intervenuti per segnalare adeguatamente l’esistenza di un’area di sosta sotterranea con oltre 300 posti a disposizione".

Una seconda criticità per Nucci riguarda la sosta veloce: "Non sono state individuate, coma da noi più volte richiesto, aree ben indicate e quindi facilmente fruibili con posti a rotazione veloce di mezz’ora, che consentirebbero l’accesso alle attività economiche e ai residenti per le piccole operazioni di carico e scarico. Tali zone, segnalate in modo adeguato anche con colori diversi rispetto alle strisce blu, costituirebbero delle piattaforme di accesso a tutta l’area esterna al cantiere semplificando enormemente le attività delle imprese ma anche quelle degli stessi residenti".

Bando ristori: "Stanziamento insufficiente"

Quanto al bando ristori, evidenzierebbe secondo il presidente che "tante aziende sono in sofferenza, come testimoniano le 122 domande presentate per richiedere un supporto economico per investimenti e spese correnti" quindi "lo stanziamento previsto non è sufficiente e che andrà rifinanziato al più presto in modo da assicurare una copertura massima dell’importo concedibile per ogni singola richiesta. Infine, siamo convinti che occorra affiancare alle misure messe in campo un’estensione delle agevolazioni fiscali alle attività economiche non frontiste perché le ricadute dei lavori colpiscono anche le imprese delle vie secondarie".