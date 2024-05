Il "cantierone" di via Riva Reno, pro e contro: opinioni a confronto - VIDEO

Un dibattito pubblico infuocato organizzato da Confabitare, associazione proprietari immobiliari, protagonista nel panorama cittadino. L’evento, moderato dalla giornalista Simona Iannessa, ha visto una folta partecipazione di cittadini, è stato incentrato sulle implicazioni e sui disagi legati alla realizzazione del cantiere di Via Riva Reno. Alla domanda centrale "Cantierone di Via Riva Reno: bonus o malus?" si sono confrontati esponenti delle istituzioni, delle associazioni di categoria e degli abitanti del quartiere.

Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare, ha messo sul piatto le criticità: "Il canale può avere un risvolto positivo, ma bisogna monitorare la situazione perché la zona può diventare una zona di movida o degrado una seconda via Petroni. La situazione attuale è grave per i residenti, in particolare per i disabili che hanno difficoltà ad accedere alle proprie abitazioni e sono stati privati dei parcheggi, occupati dai cassonetti per un lungo periodo. Anche i commercianti, sono colpiti negativamente. Un nostro studio indica che durante la durata del cantiere, il valore delle abitazioni diminuirà del 50% e quello dei negozi del 40-45%. Anche una volta terminati i lavori, le compravendite saranno svalutate del 15-20% e gli immobili in affitto del 25%. Tutto questo sembra mirato a eliminare le auto dalla città, ma finirà per spingere le persone a trasferirsi in altri comuni come Anzola, Calderara e Zola Predosa, dove stiamo osservando un aumento significativo. Il canale, chiuso 70 anni fa a causa delle condizioni malsane e infestazioni di topi e insetti, viene riaperto ora. Il tram, presente in passato, viene reintrodotto, causando disagi. Ma non sono sprechi di denaro?”, Zanni ha dichiarato che il confronto con i Navigli non è valido: “l'area sarà attraversata dai binari del tram, senza prevedere spazi sicuri all'esterno dei ristoranti, diversamente da quanto avviene a Milano”. Valentina Orioli, Assessore alla nuova mobilità del Comune di Bologna, ha ringraziato per l’invito al confronto e ha fatto il punto del cantiere ad oggi: "Innanzitutto, ringraziamo Confabitare per questo invito. L'amministrazione comunale è qui per confrontarsi e per spiegare il significato di questi lavori. Si tratta di interventi molto importanti per il futuro della città. La nuova rete di tram, decisa con il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del 2019 e successivamente presentata, progettata e finanziata, rappresenta un necessario ammodernamento del sistema di trasporto pubblico. Questo progetto porterà benefici significativi in termini di riduzione del congestionamento, miglioramento dell'accessibilità, impatto ambientale e qualità urbana. Siamo consapevoli che questi benefici si concretizzeranno solo al termine di un periodo di cantieri intensi, resi ancora più impegnativi dalla necessità di rispettare gli obiettivi del PNRR. Per questo motivo, ci stiamo confrontando con tutti: cittadini, commercianti e associazioni. Ascoltiamo le loro preoccupazioni e facciamo il possibile per alleviare le difficoltà, con la consapevolezza che per ottenere risultati è necessaria pazienza e qualche sacrificio. Siamo qui, completamente disponibili al dialogo.

Tutte le posizioni: dal quartiere ai comitati

Dunque il cantiere di Via Riva Reno è parte integrante di un piano di riqualificazione urbana che comprende il passaggio del Tram porterà enormi benefici a lungo termine. Il Tram non sarà lo stesso di 70 anni fa, i sistemi sono diversi e non comparabili alle tecnologie attuali, inoltre risponde bene a città medie come Bologna. La nuova mobilità sostenibile e le infrastrutture moderne sono essenziali per il futuro della nostra città. Comprendiamo i disagi temporanei del cantiere, ma la realizzazione della tramvia è un’occasione per rinnovare i sottoservizi perché sotto il sedime del tram non deve esserci nulla, in alcuni luoghi della città non si faceva da tanto tempo, via indipendenza ne ha bisogno più che mai. Stiamo lavorando per minimizzare i problemi i parcheggi in alcuni tratti sono stati tolti tutti, ma a fine lavori si avrà grossomodo lo stesso numero. Riguardo alle tendenze di mercato vediamo che le tendenze immobiliari sono verso la valorizzazione non il deprezzamento, ma le tendenze di mercato vanno osservate nel tempo medio/lungo".

Grazie all'iniziativa di Confabitare, che ha saputo raccogliere e dare voce a un'ampia varietà di opinioni, la cittadinanza ha potuto confrontarsi apertamente sugli sviluppi del progetto. Numerosi cittadini hanno preso la parola durante il dibattito: "ci sono disagi continui” ha dichiarato una residente del quartiere, "io mi sono ammalata per le polveri sottili" ha tuonato un’altra. Un altro residente interviene “stasera c’è la partita dove parcheggiamo?”, "perché un cittadino del settore 4 non può parcheggiare in settore5?" fa eco un altro, e ancora: "perché non è stato fatto un referendum?".

Lorenzo Cipriani, presidente del quartiere Porto-Saragozza, ha sottolineato che i lavori sono stati ampiamente anticipati. “I lavori per la realizzazione della linea rossa del tram, ormai ampiamente annunciati, sono inevitabili. Contiamo che la linea sia perfettamente funzionante entro due anni. Chiaramente, gli attuali cantieri rappresentano un disagio lungo tutto il percorso, dato l'impatto significativo di un'opera pubblica di tale portata. L'organizzazione ha cercato di attuare alcune soluzioni, soprattutto per i residenti, ampliando le possibilità di sosta. Credo che l'obiettivo a lungo termine sia favorire i residenti per quanto riguarda il parcheggio, cercando al contempo di incoraggiare i non residenti a utilizzare altri mezzi di trasporto pubblico, come il tram, per accedere al centro di Bologna".

Annamaria Cesari, consigliere quartiere Porto - Saragozza, capogruppo Forza Italia, ha strappato l’applauso del pubblico: “per me è un super malus, è bello avere delle nuove infrastrutture, ma se tutta una città diventa un cantiere c’è un problema. In città non si gira più a causa dei contemporanei vari cantieri, altresì nel ‘cantierone’ ci sono problemi di viabilità, nonché di polveri e immissioni acustiche stante le deroghe concesse 6/22h. Riguardo al valore degli immobili si dovrebbe considerare il valore attuale non tra alcuni anni; se un cittadino deve vendere per avere liquidità ora, deve pensare ora quanto vale casa sua non tra alcuni anni; ora a mio avviso vale meno a causa del cantiere e della eliminazione dei parcheggi; impensabile pensare che per rientrare a casa io debba lasciare l’auto al parcheggio scambiatore a borgo Panigale, con borsa, passeggino e spesa. Una ragazza mi rappresentava la paura di tornare a casa da sola, quando ci sarà la nuova area pedonale anziché i parcheggi, dovendo appunto parcheggiare l auto non più sotto casa ma lontano. I commercianti che non hanno più lo stesso indotto devono essere ristorati con qualcosa in più che una semplice parziale esenzione TARI. Auspichiamo questa amministrazione, anziché organizzare incontri per dire ‘cosa faranno’, inizi ad ascoltare i cittadini e recepisca concretamente le criticità avanzate nei loro progetti.

Andrea Bolognesi, Direttore di Canali di Bologna: “Si parla del "cratere del tram" e dell'intervento previsto per la riapertura di un tratto del canale di Reno, che è stato coperto per quasi 70 anni. Questo intervento ha un impatto significativo. Il Consorzio si occupa dei suoi doveri statutari, ovvero veicolare l'acqua nelle quantità dovute e garantire la sicurezza idraulica. Crediamo che mettere il canale in mostra possa essere un'opportunità per tutti per aumentare la consapevolezza sulla gestione della risorsa idrica, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo”.

Anche Loreno Rossi, direttore di Confesercenti Bologna, ha ringraziato Confabitare per aver chiamato i commercianti "eravamo a favore della metropolitana poi è uscita questa proposta che ha il finanziamento e pur non essendo il sistema migliore Bologna non può perdere altre occasioni per rinnovarsi, tuttavia stiamo vivendo dei disagi e non possiamo avere l’unica consolazione dello sconto del 50% della TARI. In Riva Reno abbiamo notato un minimo calo delle vendite, ma siamo preoccupati per il futuro, quando il cantiere si sposterà in vie in cui ci sono più negozi. L’apertura del canale invece, se fatto con metodo di controllo di eventuali disagi può essere un’opportunità di valorizzare la zona”.

L’Ing. Massimo Kolletzek, esperto in sistemi di trasporto e mobilità, ha fornito un’analisi tecnica del progetto. "Per realizzare il tram dopo 60 anni di mobilità esclusivamente su gomma, è necessario apportare una serie di miglioramenti al progetto attuale. Prima di tutto, è fondamentale garantire la viabilità sia per i mezzi privati che per quelli pubblici. In questo contesto, piuttosto che investire denaro nella riapertura del canale, che non ha alcuna funzione legata al tram, sarebbe molto più utile realizzare dei sottopassi stradali. In particolare, questi sottopassi sarebbero necessari all'incrocio dei viali con Indipendenza e Matteotti, nella zona della stazione, per consentire il passaggio dei tram senza ostacolare il traffico su gomma. Ci sono altri aspetti ambientali legati a quanto appena detto. Se lasciamo che la viabilità stradale incroci quella tramviaria, rischiamo di avere code sempre crescenti e flussi di traffico sostanzialmente paralizzati. Questo comporterebbe tempi di permanenza dei veicoli sulla strada molto più lunghi e, di conseguenza, un aumento delle emissioni. A tal proposito, abbiamo condotto uno studio che dimostra che, in una città delle dimensioni di Bologna, una riduzione del 10-15% del tempo di permanenza dei veicoli sulla strada potrebbe ridurre le emissioni di circa 30-35 mila tonnellate all'anno".

L'incontro si è concluso con l'impegno di istituire il Comitato di residenti e con la promessa da parte dell'amministrazione di continuare il dialogo con la cittadinanza. Le opinioni sono state molteplici e divergenti, ma un punto comune è emerso: la necessità di collaborare per affrontare le sfide e cogliere le opportunità che il Cantierone di Via Riva Reno presenta.

Zanni conclude: “abbiamo organizzato questo incontro per confrontare tutte le diverse opinioni riguardo alla realizzazione del cantiere di Via Rivareno. Da una parte, abbiamo la visione dell'amministrazione comunale che sta portando avanti i lavori, e dall'altra, quella dei cittadini e dei commercianti che si considerano danneggiati.L'incontro è stato anche un'occasione per l'amministrazione comunale di rispondere direttamente ai quesiti che i cittadini hanno sollevato nelle ultime settimane, domande che sono state indirizzate direttamente all'assessore. È andato molto bene. È stato un dibattito importante, attuale e lungo, durato tre ore. La partecipazione è stata alta: il pubblico è rimasto attento e coinvolto fino alla fine. Tutti hanno avuto l'opportunità di esprimere la propria opinione e di ricevere le risposte che cercavano. Possiamo quindi dire che l'obiettivo dell'incontro è stato pienamente raggiunto”.