Tram, Passante e lavori stradali: ecco i principali cantieri in città

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La lista dei principali lavori stradali, quelli già presenti e quelli in attivazione, a Bologna e dintorni

Lavori Passante - Lotto 0

Proseguono i lavori, relativi al Lotto 0 del Passante autostradale, per la realizzazione di 15 nuovi varchi tra le carreggiate autostradali e tangenziale che comporteranno alcune chiusure notturne. Nel dettaglio:

Tra Borgo Panigale e l’allacciamento A14/A13 in direzione Sud, tratto chiuso dalle 22 del 21 gennaio alle 6 del 22 gennaio. Di conseguenza sarà istituita un’uscita obbligatoria a Bologna Casalecchio per i veicoli provenienti da A1. Chiusa la carreggiata SUD del Raccordo di Casalecchio

Sempre la prossima settimana sono in programma altre attività, non legate ai lavori del Passante, che interesseranno l’asse Tangenziale-autostradale di Bologna. Nel dettaglio:

Tra l’allacciamento A14/A13 e Borgo Panigale in direzione Sud, tratto chiuso dalle 22 del 19 gennaio alle 6 del 20 gennaio per rifacimento segnaletica orizzontale

Bologna San Lazzaro in entrata verso la A1, chiusa dalle 22 del 18 gennaio alle 6 dal 19 gennaio per ispezioni alle barriere di sicurezza

Chiusi i rami esterni dello Svincolo 1 della tangenziale - ramo in direzione Vignola e ramo in direzione Bologna Centro - in modalità alternata dalle 00 alle 6 del 17 gennaio per ispezioni alla segnaletica verticale

Chiusi gli svincoli 7 e 7 bis in entrata per San Lazzaro e lo svincolo 7 bis in uscita da San Lazzaro, ma in modalità alternata, dalle 22 alle 6 dal 15 al 17 gennaio per ispezioni alle barriere di sicurezza

Lavori in attivazione

Piazza di Porta Castiglione dal giorno 17 gennaio, chiusura del corsello di accesso alla piazza dal lato di Viale Gozzadini, per lavori di bonifica ambientale. L'accesso sarà garantito dal lato di Via Castiglione (dal segue numerazione di accesso al civico 128). Termine previsto: 2 febbraio

Via Albani dal giorno mercoledì 17, avrà dei restringimenti della carreggiata stradale e divieto di sosta per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi a tratti in asfalto colato. Termine previsto: 27 gennaio

Via Paolo Baroni dal giorno lunedì 15, avrà dei restringimenti della carreggiata stradale e divieto di sosta per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi su ambo i lati della strada. Termine previsto: 2 febbraio

Via Loreta dal giorno 15 gennaio, avrà dei restringimenti della carreggiata stradale per il rifacimento dei marciapiedi dell’intera via. Termine previsto: 31 marzo

Lavori in corso

Piazza di Porta Ravegnana chiusa all'intersezione con via San Vitale e con via Rizzoli per attività di monitoraggio strutturale della Torre Garisenda. Per maggiori dettagli si rimanda alla pagina dedicata

Piazza Roosevelt-via della Zecca modifica della circolazione per i lavori di risanamento ai muri esterni del palazzo sede della Prefettura, con sospensione temporanea del telecontrollo su via Ugo Bassi solo per i transiti in uscita. Termine previsto: 30 novembre

Via Tanari Vecchia è chiusa in corrispondenza del civico 7 ogni martedì nelle fasce orarie 9-12.30 e 15-16.30, per lavori di ricostruzioni a seguito di edificio demolito. Termine previsto: 26 marzo

Piazza della Mercanzia per lavori edili il transito è consentito solo ai velocipedi e ai veicoli di soccorso attraverso il corsello realizzato tra l'area di cantiere e il fabbricato del civico 4. Termine previsto: 4 marzo

Via Azzo Gardino occupazione dell'area pedonale senza modifiche di viabilità per lavori di manutenzione straordinaria della Centrale Elettrica del Cavaticcio. Termine previsto: 31 maggio. Maggiori dettagli

Via Marsala chiusa da via Piella a via Albiroli per i lavori di riparazione del portico e delle facciate di Palazzo Grassi, con inversione dei sensi unici di via Bertiera e via Albiroli. Termine previsto: 6 aprile

Via degli Usberti è chiusa all'altezza del civico 6 per lavori edili con entrata ed uscita dei veicoli autorizzati da via Parigi o via Monte Grappa, con senso unico alternato regolato a vista. Termine previsto: 20 gennaio

Via Galliera, tra via Riva di Reno e via Parigi (cosiddetta Piazza della Pioggia), è chiusa per lavori alla copertura del Canale di Reno con termine previsto il 31 gennaio. Per maggiori dettagli sul cantiere e sulle modifiche di viabilità si rimanda alla pagina dedicata

Via Riva Reno dal civico 4/a all'intersezione con via San Felice, ha un restringimento della carreggiata stradale con mantenimento di una corsia per il transito veicolare; via della Grada incrocio via San Felice, restringimento della carreggiata con mantenimento di almeno una corsia per il transito veicolare per senso di marcia e dal 27 dicembre Via San Felice all'incrocio con via della Grada, avrà un restringimento della carreggiata con senso unico alternato (solo in orario di lavoro), per l'intervento di spostamento chiosco fiori, propedeutico alla realizzazione del progetto della prima linea tranviaria - Linea Rossa. Termine previsto: 15 gennaio

Via Indipendenza ha un restringimento della carreggiata con realizzazione di una corsia riservata provvisoria a fianco del cantiere e sospensione della corsia riservata in direzione periferia tra l’incrocio con via dei Mille e il civico 68 per lavori edili. Termine previsto: 27 febbraio

Via della Manifattura chiusa all'ingresso dell'area parcheggio su via Ferrarese per lavori di realizzazione del Tecnopolo. Termine previsto: 31 marzo

Via Emilia Ponente sul Pontelungo senso unico di circolazione con direzione Bologna centro per lavori di consolidamento, riqualificazione e adeguamento del ponte stradale. Modifiche della viabilità anche nelle strade vicine: via Agucchi, via della Pietra e via Speranza. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina dedicata

via Emilia Ponente in prossimità del civico 30, per lavori Hera, ha un restringimento della carreggiata su corsia riservata in direzione centro, dalle 9:30 alle 16:30 con realizzazione di una corsia riservata provvisoria a fianco dell'area di lavoro. Termine previsto: 25 gennaio

Via Saffi ha dei restringimenti della carreggiata nei tratti tra via Timavo e via Malvasia-Vittorio Veneto, su Via Emilia Ponente tra Timavo e via Marzabotto e su Largo Nigrisoli corsello in uscita su via Emilia Ponente, per i lavori di realizzazione della Linea rossa del tram. Qui tutte le informazioni e i percorsi alternativi

Via Saffi, senso unico di circolazione in direzione periferia dall'altezza del civico 45 all'incrocio con via Vittorio Veneto - via Malvasia e chiusura della corsia riservata direzione centro all'intersezione con via VittorioVeneto, per i lavori di realizzazione della Linea rossa del tram. Termine previsto: 27 gennaio Maggiori informazioni

All'incrocio tra viale Alcide de Gasperi, via Marco Emilio Lepido e via Persicetana, restringimenti della carreggiata stradale per i lavori della fase 0 (demolizione isole spartitraffico) e istituzione della circolazione a rotatoria (fase 1) per la realizzazione di una nuova rotonda prevista nel progetto della prima linea tranviaria di Bologna denominata Linea rossa. Termine previsto: 22 marzo. Maggiori dettagli

Via Serena e viale della Repubblica, restringimenti della carreggiata stradale e modifiche della viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa del tram. Maggiori dettagli

Viale della Fiera, viale Europa e rotonda Leone Pancaldi proroga dei restringimenti della carreggiata e modifiche temporanee della viabilità per i lavori relativi alla prima fase della realizzazione della Linea rossa del tram. In via Michelino senso unico in direzione di viale della Fiera. Termine previsto: 14 febbraio. Maggiori dettagli

Via Ondina Valla chiusa, fino al termine dei lavori, da circa 150 metri ad est dalla rotonda Canè alla Rotonda Lavoratori Licenziati per rappresaglia, per i lavori propedeutici del cantiere relativo alla realizzazione della Linea Rossa del tram

Via del Terrapieno, lato nord del cavalcavia sovrappassante tangenziale e autostrada A14 in prossimità della rotonda Madre Teresa di Calcutta, restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento del doppio senso di marcia, per lavori della società Autostrade per manutenzione delle barriere di sicurezza. Termine previsto: 31 marzo

Via San Donato carreggiata in direzione verso centro città sulla corsia di destra da 30 metri prima a 30 metri dopo l'impalcato del cavalcavia che sovrappassa l'Autostrada A14, restringimento della carreggiata da due ad una corsia con chiusura della corsia di destra per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza lato nord sul cavalcavia in corrispondenza dell'Autostrada. Termine previsto: 31 marzo

Via San Donato è a senso unico nel tratto da viale Berti Pichat alla rotonda di Sant'Egidio (incrocio via Ranzani/via Berlinguer), per lavori su marciapiede e in carreggiata legati al progetto Bike ti work. Termine previsto: 31 marzo

Via Stazione Roveri dall'incrocio con il tratto segue numerazione di via Mattei 84/9-89/24 all'incrocio con l'asse principale di via Mattei, senso unico di circolazione per istituzione di fermate temporanee del servizio bus sostitutivo della linea Bologna - Portomaggiore a seguito di lavori sulla rete ferroviaria. Termine previsto: 31 luglio 2025

Via Quirino di Marzio è a senso unico da via Ruffini a via Varolio, in direzione via Varolio, per un cantiere edile. Direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli diretti verso Via Ruffini. Termine previsto 2 marzo

Via Cesare Masina è chiusa in prossimità dell'incrocio con via Delfino Insolera per lavori edili nell'area dell'ex mercato ortofrutticolo. Entrata e uscita dei veicoli autorizzati da via Bassani o via Insolera, con senso unico alternato. Termine previsto: 22 febbraio 2025

Via Aristotele Fioravanti ha un restringimento della carreggiata stradale all'altezza del civico 5, per lavori di costruzione della Ciclostazione a servizio della Stazione Centrale, prevista nel progetto di realizzazione dei sistemi di interscambio bicicletta e sistema ferroviario. Durante la fase di allestimento del cantiere e per le successive operazioni di consegna materiali, che dovranno essere eseguite solo nella nella fascia oraria 10 - 16 è prevista la presenza di un moviere per regolare il traffico. Termine previsto: 27 aprile

Viale Risorgimento ha dei restringimenti di carreggiata e divieto di sosta su tutta la strada per rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi su ambo i lati. Termine previsto: 17 gennaio

Via Passarotti ha dei restringimenti di carreggiata e divieto di sosta per rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi a tratti. Termine previsto: 30 gennaio

Continua a leggere su BolognaToday