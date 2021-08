Cantieri in città: la mappa dei lavori stradali di questa settimana

"Continuano le riasfaltature di alcuni tratti nevralgici della città. I cantieri sono stati programmati nel momento dell'anno in cui il traffico è minore e saranno scanditi in fasi, in accordo con Tper, per creare minor disagio possibile"

Lavori in corso in città: i principali cantieri stradali in programma da lunedì 30 agosto. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati. Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 30 agosto. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

Lavori in fase di attivazione

Continuano le riasfaltature di alcuni tratti nevralgici della città. I cantieri sono stati programmati nel momento dell'anno in cui il traffico è minore e saranno scanditi in fasi, in accordo con Tper, per creare minor disagio possibile.

Via San Donato dal 30 agosto, tra via dell'Artigiano e via Amaseo, lavori di rifacimento della pavimentazione stradale. Verrà soppressa la corsia preferenziale con direzione periferia da via Amaseo alla rotonda Biavati. Termine previsto: 1 settembre.

Piazza XX Settembre dal 30 agosto, dall’incrocio con via Gramsci all’incrocio con viale Pietramellara, avrà restringimenti di carreggiata per la sistemazione della pavimentazione stradale, con la chiusura del corsello che porta dall’area del parcheggio a viale Pietramellara. Termine previsto: 15 settembre.

Via D’Azeglio dal 30 agosto, tra l’incrocio con via Urbana e il civico 46, avrà restringimenti di carreggiata per la sistemazione dei cubetti della pavimentazione stradale. Termine previsto: 4 settembre.

Via Serlio il 30 agosto, tra via Bigari e via Franceschini, rifacimento della pavimentazione stradale di un tratto della corsia preferenziale. Soppressione della corsia preferenziale bus.

Via Marco Celio il 30 e 31 agosto, avrà restringimenti di carreggiata per lavori di rimozione dell’intonaco dalla struttura del ponte di via Emilia Ponente.

Via Pier de Crescenzi dal 30 agosto, tra via Malvasia e via dello Scalo, avrà restringimenti di carreggiata per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi. Termine previsto: 24 settembre.

Via Bottego dall'1 settembre, avrà restringimenti di carreggiata per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi. Termine previsto: 3 settembre.

Via Darwin dall'1 settembre, avrà restringimenti di carreggiata per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi. Termine previsto: 3 settembre.

Via Tanari Vecchia dal 3 settembre, in corrispondenza del civico 7, strada chiusa per lavori edili ogni lunedì e venerdì nelle fasce orarie 9-12 e 15-16.30. Termine previsto: 20 dicembre.

Via Giovanni XXIII dall'1 settembre avrà restringimenti di carreggiata per il rifacimento della pavimentazione stradale dell'intera via. Termine previsto: 3 settembre.

Via del Monte dal 3 settembre lavori di rifacimento della pavimentazione stradale. Strada chiusa eccetto residenti durante i lavori e istituzione del doppio senso di circolazione sulle vie delle Donzelle e Goito (tra via delle Donzelle e via del Fico). Termine previsto: 7 settembre.

Lavori in corso

Via di San Luca, dall'arco del Meloncello alla Basilica di San Luca, ha restringimenti di carreggiata e eventuale senso unico alternato regolato da impianto semaforico di cantiere o movieri, in caso di necessità, per i lavori di ripristino strutturale del Portico Monumentale di San Luca, fino al 31 dicembre.

Via Andrea Costa, nel tratto tra via Audinot e viale Carlo Pepoli, ha un restringimento di carreggiata con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia per lavori di riqualificazione dei percorsi pedonali. Termine previsto per il completamento del progetto: 19 settembre.

Via Persicetana, in prossimità del sovrappassante il raccordo autostradale ramo verde, ha un restringimento della semicarreggiata stradale in direzione periferia (lato Ancona) da due a una corsia di marcia, per lavori della società Autostrade per l'Italia spa di sostituzione delle barriere di sicurezza. Termine previsto: 30 settembre.

Via Persicetana, presso il sovrappasso autostrada A14 ha un restringimento della carreggiata stradale da due a una corsia di marcia (in entrambe le direzioni) per lavori della società Autostrade per l'Italia per la riqualificazione delle barriere di sicurezza del cavalcavia. Termine previsto: 27 ottobre.

Via Marescalchi, tra piazza Galileo e via de' Fusari, transito vietato ai veicoli di altezza superiore ai 2,20 metri per la presenza di un cantiere edile. Termine previsto: 30 ottobre

Via Albani, tra via Serra e via Antonio di Vincenzo è a senso unico in direzione via Antonio di Vincenzo per lavori edili, fino al 31 dicembre.

Via del Triumvirato, dalla rotonda Faccioli (tangenziale) alla rotonda Vicinelli (sottopasso ferroviario) ha un restringimento della carreggiata con il mantenimento di una corsia per senso di marcia e eventuale senso unico alternato regolato da movieri nella fascia oraria 9.30-16.30, per lavori di messa in sicurezza dei percorsi pedonali e di rifacimento delle reti di raccolta delle acque. Termine previsto: 31 ottobre.

Via del Triumvirato, per lavori Hera presso il civico 1/5, ha un restringimento della carreggiata con il mantenimento di una corsia per il transito veicolare con istituzione di senso unico alternato regolato da movieri. Termine previsto: 3 settembre

Via San Mamolo, proseguono i lavori di riqualificazione, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza dei percorsi pedonali, all'altezza del civico 34 e all'altezza del civico 152, è previsto un restringimento di carreggiata con il mantenimento di una corsia per ogni senso di marcia. Il termine previsto per completare l'intero progetto, da Piazza San Mamolo a via dei Colli, è il 14 settembre.

Via Benazza, in prossimità del cavalcavia sopra l'autostrada A14, ha un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di una corsia per il transito veicolare con senso unico alternato regolato da semaforo di cantiere, per lavori della società Autostrade per l'Italia spa di riqualifica delle barriere di sicurezza. Termine previsto: 19 settembre.

Via Bentini, ha un restringimento di carreggiata con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia con eventuale senso unico alternato regolato da movieri nella fascia oraria 9.30-16.30, per lavori sulla rete ciclabile. Termine previsto: 30 settembre.

Via Stalingrado, in corrispondenza del sottovia tangenziale, ha un restringimento della carreggiata da tre a due corsie, su entrambe le direzioni di marcia, per lavori della società Autostrade di manutenzione straordinaria alle spalle del ponte. Termine previsto: 20 dicembre.

Via della Manifattura chiusa all'ingresso dell'area parcheggio su via Ferrarese per lavori di realizzazione del Tecnopolo fino al 31 dicembre.

Via delle Moline, chiusa al transito veicolare per lavori di riqualificazione spazi e arredi urbani, rifacimento dell'intera sede stradale e relative reti di raccolta acque e della pubblica illuminazione. L'entrata e l'uscita dei veicoli è consentita dal lato di via Alessandrini e dal lato di via Capo di Lucca compatibilmente con le esigenze del cantiere. Termine previsto: 14 settembre.

Via Arcoveggio, in corrispondenza del sottopasso autostradale ha un restringimento di carreggiata con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia per lavori di manutenzione della società Autostrade. Termine previsto: 20 settembre.

Via Libia, il ponte ferroviario è chiuso al transito veicolare per lavori di riqualificazione, impermeabilizzazione e completamento del sistema di raccolta acque. Deviazioni dei veicoli sui percorsi alternativi verso il ponte di via San Donato o il sottopasso di via Henghel Gualdi. Sempre garantito il transito pedonale per tutta la durata dei lavori. Termine previsto: 22 ottobre. Leggi la notizia

Parco dei Cedri, alla passerella sul Torrente Savena restringimento del percorso ciclopedonale per indagini di verifica strutturale e messa in sicurezza del ponte. Termine previsto: 15 settembre.

Viale Sandro Pertini, le carreggiate est e ovest in corrispondenza dei due ponti della Rotonda Romagnoli hanno restringimenti della carreggiata in entrambi i sensi di marcia per lavori di manutenzione straordinaria. Dal 9 agosto i lavori interessano la parte laterale e la sponda di entrambi i cavalcavia e l’area di cantiere occupa la corsia di destra di viale Pertini, in corrispondenza della rotonda Romagnoli, in entrambe le direzioni, restringendo la carreggiata stradale da tre a due corsie di marcia. Leggi la notizia

Via Saragozza, dall'incrocio con via di Casaglia all'incrocio con via Felice Battaglia, ha un restringimento della carreggiata con eventuale senso unico alternato regolato da movieri, per lavori di realizzazione nuovi marciapiedi e nuova fognatura per raccolta acque piovane. Termine previsto: 3 settembre.

Viale Europa, per riasfaltatura di tratti della strada tra viale della Fiera e la rotonda Visconti, restringimenti di carreggiata dal 27 agosto al 3 settembre.

Via Toscana, per rifacimento dei marciapiedi nella laterale 126-134, restringimenti di carreggiata fino a martedì 31 agosto.

Via Donato Creti ha restringimenti di carreggiata per il rifacimento della pavimentazione stradale. Soppressa la corsia preferenziale bus verso Piazza dell'Unità. Termine previsto: 3 settembre.

Via Franceschini tra via Jacopo della Quercia e via Algardi, chiusura del tratto di strada per il rifacimento della pavimentazione stradale. Termine previsto: 1 settembre.

Via Putti dall'incrocio con via Castiglione all'incrocio con Piazzale Bacchelli, ha un restringimento di carreggiata con istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri per lavori di E-Distribuzione spa di potenziamento fornitura elettrica all'Istituto Ortopedico Rizzoli. Termine previsto: 17 settembre.

Via Urbana dall'incrocio con via Saragozza all'incrocio con via Tagliapietre, ha restringimenti di carreggiata per lavori di sistemazione dei cubetti della pavimentazione stradale. Chiuso il tratto di pista ciclabile dall'incrocio con via Tagliapietre all'incrocio con via Bocca di Lupo. Termine previsto: 15 settembre.