Cantieri in città, modifiche alla circolazione e divieti dal 7 dicembre: ecco dove

Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 7 dicembre. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

Lavori in corso

- Via di San Luca, dall'arco del Meloncello alla Basilica di San Luca, avrà restringimenti di carreggiata e eventuale senso unico alternato regolato da impianto semaforico di cantiere o movieri, in caso di necessità, per i lavori di ripristino strutturale del Portico Monumentale di San Luca, fino al 17 giugno 2021.

- Sulla rotatoria Grazia Verenin e viale Roma fino al 28 febbraio 2021 è previsto il restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di due corsie per il transito veicolare, per lavori stradali di messa in sicurezza e riqualificazione della rotatoria.

- Via Stalingrado, dall'incrocio con via Serlio all'incrocio con viale Masini e viale Berti Pichat, è interessata da un restringimento della carreggiata stradale e dalla chiusura dei marciapiedi per i lavori sul ponte relativi al progetto di sviluppo della rete di mobilità ciclabile. Termine previsto: 1 febbraio 2021.

- Via Bruno Monterumici è interessata, fino al 31 dicembre, da un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia, per l'esecuzione dei lavori stradali di riqualificazione, rifunzionalizzazione e sicurezza dei percorsi pedonali.

- Via Pietro Nenni, dall'incrocio con via Adolfo de Carolis a circa 50 metri dall'incrocio con via della Barca, ha un restringimento della carreggiata stradale da due a una corsia di marcia, per il tratto interessato dal cantiere di circa 250 metri, per lavori di riqualificazione, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza dei percorsi pedonali. Nel tratto di via Nenni da via de Carolis a viale Togliatti, restringimento della carreggiata stradale a una corsia e interruzione della ciclabile da via Veronese a via Borghese. Termine previsto: 31 dicembre.

- Via Leandro Alberti è a senso unico da piazza Trento Trieste verso via Masi per lavori alla rete di raccolta delle acque. Termine previsto: 18 dicembre.

- Viale Gandhi, nuova fase del cantiere all'incrocio con via Marzabotto, con un restringimento della carreggiata stradale e il mantenimento di almeno due corsie per senso di marcia, per lavori di riqualificazione e miglioramento della sicurezza stradale.

Termine previsto: 18 dicembre.

- Via Goito è chiusa all'altezza del civico 14/e, con entrata e uscita dei veicoli dal lato via delle Donzelle e modifiche della viabilità nelle strade limitrofe. La chiusura, che si è determinata in urgenza per il pericolo di caduta calcinacci, fino al 31 dicembre.

- Via Francesco Zanardi, dalla tangenziale nord al civico 405, è interessata da un restringimento della carreggiata stradale con mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia, con eventuale istituzione senso unico alternato regolato da movieri, nella fascia oraria 9.30-16.30, per lavori di riqualificazione dei percorsi pedonali. Termine previsto: 31 dicembre.

- Via de' Buttieri è chiusa all'incrocio con via Santo Stefano, con entrata ed uscita lato via Orfeo, per lavori edili sul coperto del fabbricato al civico 91 di via Santo Stefano. Termine previsto: 23 dicembre.

- Via Andrea Costa, dall'incrocio con la rotonda Bernardini a quello con via dei Carrettieri, è interessata da lavori di riqualificazione con rifacimento dei marciapiedi. Termine previsto: 31 dicembre.

- Via delle Lastre è chiusa per lavori di ripristino della sede stradale a seguito di frana all’altezza del civico 8, fino all'11 dicembre.

- Via Pietro Busacchi, via del Partigiano e via Olindo Guerrini avranno dal 23 novembre restringimenti della carreggiata stradale, nei tratti interessati dai lavori, per lavori di riqualificazione stradale, rifunzionalizzazione e sicurezza dei percorsi pedonali. Termine previsto: 31 gennaio 2021.

- Via Giovanni Capellini sarà chiusa nel tratto dal civico 4 all'incrocio con via Gandino dal 23 novembre per lavori Hera di realizzazione di nuovi allacci gas. Termine previsto: 11 dicembre.

- Via Marco Emilio Lepido, nel tratto dalla rotonda Gasparini a via Persicetana, avrà un restringimento della carreggiata stradale dal 23 novembre, per lavori di realizzazione di un nuovo percorso ciclabile. Termine previsto: 31 dicembre.

- Via Schiavonia sarà chiusa dal 1 dicembre tra le 9 e le 17.30 all’altezza del civico 2 per lavori edili con cestello aereo. Termine previsto per la fine dei lavori: 11 dicembre

- Via Murri sarà interessata da lavori di realizzazione di corsie ciclabili per tutta la sua lunghezza. I lavori inizieranno il 30 novembre e termineranno il 19 dicembre. Leggi i dettagli.

- Piazza dell’Otto Agosto sarà interessata da lavori di abbattimento di barriere architettoniche, rimozione di fittoni e posa di attrezzature al servizio della gestione del mercato. I lavori inizieranno il 30 novembre e termineranno il 18 dicembre.

- Via Corelli dal 4 dicembre sono iniziati i lavori per la trasformazione dell’attuale aiuola di fronte ai civici 19 e 21 della via, in uno spazio sosta pavimentato. I lavori termineranno il 15 dicembre.

Lavori in fase di attivazione

- Via Bruno Arnaud sarà chiusa il giorno 11 dicembre all’incrocio con via Ferrarese tra le 9.30 e le 16.30, per il tempo necessario allo smontaggio di una gru edile in area privata.

- Via Montebello sarà chiusa il 9 dicembre tra le vie dei Mille e Milazzo, all’altezza del Poliambulatorio Montebello, tra le 6 e le 7 per lavori Hera e tra le 7 e le 18.30 per lavori con autogru.

- In via Marconi il giorno 11 dicembre, all’angolo con la via Riva Reno, di fronte alla Pam, si procederà all’apertura delle botole al centro strada per sistemare le guarnizioni per ridurre la rumorosità al passaggio dei mezzi pesanti.