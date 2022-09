Cantieri in città, divieti e modifiche al traffico dal 26 settembre

Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 26 settembre. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

Lavori in attivazione

Via Antonio Zanolini dal giorno 26 settembre, avrà un restringimento della carreggiata stradale all'altezza del civico 41, dalle 9 alle 16.30, con il mantenimento del doppio senso di circolazione ed eventuale istituzione di senso unico alternato, per lavori Hera allaccio gas. Termine previsto: 30 settembre

Via della Beverara dal giorno 27 settembre, all'altezza del civico 23, strada chiusa tra le 7.30 e le 17 per lavori Hera per nuovo allaccio acqua, con istituzione del senso unico alternato per l'accesso ai passi carrabili privati e al passo carrabile del Centro commerciale Lame, nel tratto tra Via Mario Fantin e il civico 48/3a. Termine previsto: 29 settembre

Via del Chiù dal giorno 26 settembre, chiusura durante gli orari di lavoro del percorso ciclopedonale tra via Burgatti e via Malvasia per lavori di manutenzione del Torrente Ravone. Termine previsto: 2 dicembre

Via S.Mamolo dal giorno 26 settembre, all'altezza del civico 45, restringimento della carreggiata e senso unico alternato dalle 9 alle 16 per la presenza di un cantiere edile. Termine previsto: 22 ottobre

Via Castiglione il giorno 26 settembre, nel tratto tra via Rizzoli e via Caprarie, avrà un restringimento della carreggiata stradale per lavori di rimozione e risistemazione di basoli smossi

Via del Poggio dal giorno 26 settembre, chiusura della strada per il rifacimento della pavimentazione stradale sull’intera via. Termine previsto: 29 settembre

Via Paolo G.Martini i giorni 26 e 27 settembre, all'altezza del civico 28, avrà dei restringimenti della carreggiata per il rifacimento di un tratto della pavimentazione del marciapiede

Via Santo Stefano dal giorno 27 settembre, nel tratto stradale tra via Borgonuovo a Piazza San Giovanni in Monte, avrà dei restringimenti della carreggiata per la rimozione e risistemazione di basoli smossi. Termine previsto: 30 settembre

Via Monti dal giorno 28 settembre, avrà dei restringimenti della carreggiata stradale per il rifacimento dei marciapiedi dell’intera via. Termine previsto: 14 ottobre

Via Valeriani dal giorno 27 settembre, all'altezza del civico 21, strada chiusa per lavori Heratech s.r.l. di realizzazione nuovo allaccio fognario. Termine previsto: 30 settembre

Lavori in corso