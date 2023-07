Estate di cantieri a Casalecchio, chiude l'uscita dell'autostrada

Estate di cantieri a Casalecchio di Reno con conseguenti modifiche al traffico e alla viabilità. Saranno chiuse l'uscita di Bologna Casalecchio per chi proviene da Ancona e la rampa d'accesso all'Asse Attrezzato in direzione Bologna.

Chiude la rampa

Dal 24 luglio e fino al 31 agosto, per lavori strutturali al cavalcavia sull'A1 posto al confine tra Casalecchio di Reno e Zola Predosa, sarà chiusa la rampa d'accesso all'Asse Attrezzato in direzione Bologna.

Nell'ambito dello stesso cantiere sarà ristretta la carreggiata dell'Asse Attrezzato direzione Bologna ad una singola corsia.

La chiusura della rampa in ingresso comporterà la deviazione del traffico diretto a Bologna lungo via De Curtis, via del Lavoro, via Isonzo fino a via Berlinguer fino al raccordo Autostrada Tangenziale. Sarà comunque consentita l'uscita (per la direzione Bologna) verso la zona dei Centri commerciali.

In alternativa si consiglia di uscire a Bologna San Lazzaro, percorrere la tangenziale di Bologna, fino all'uscita di Bologna Casalecchio.

A chi proviene da Padova ed è diretto a Bologna Casalecchio si consiglia l'uscita a Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova, percorrere poi la tangenziale di Bologna fino all'uscita di Bologna Casalecchio.

Resteranno invece perfettamente percorribili i rami in uscita per i veicoli provenienti da Milano e Firenze e i rami in ingresso da Bologna Casalecchio.

Chiude ramo della A14

Dal 26 luglio sarà chiuso il ramo dell'autostrada A14 in uscita per Bologna Casalecchio, per i soli veicoli provenienti da Ancona per permettere i lavori di demolizione e ricostruzione del sottovia della Stazione Bologna/Casalecchio sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, a cura di Autostrade per l'Italia. Resteranno invece percorribili il ramo in uscita per Bologna Casalecchio per i veicoli provenienti da Milano e Firenze e i rami in ingresso da Bologna Casalecchio, ad eccezione di puntuali esigenze connesse all’avanzamento dei lavori.

A partire dal 26 luglio pertanto, per tutti gli utenti provenienti da Ancona e diretti a Casalecchio si consiglia l’uscita a Bologna San Lazzaro e la percorrenza della tangenziale di Bologna fino all’uscita di Bologna Casalecchio; per tutti gli utenti provenienti da Padova e diretti a Bologna Casalecchio si consiglia l’uscita a Bologna Arcoveggio e la percorrenza della tangenziale di Bologna fino all’uscita di Bologna Casalecchio.