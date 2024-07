Cantieri tram, chiuso al traffico tratto di viale Aldo Moro

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

A partire dal 22 luglio e per due settimane chiusura della prima parte di viale Aldo Moro, nel tratto compreso tra via Stalingrado e piazza della Costituzione.

Come cambia la viabilità

Il traffico in entrata su viale Aldo Moro sarà deviato: per chi proviene da via Stalingrado sarà possibile svoltare in piazza della Costituzione fino a raggiungere viale Aldo Moro, all’altezza di via Serena; di contro, chi proviene da viale della Fiera per effetto della deviazione percorrerà piazza della Costituzione fino all'intersezione con via Stalingrado.

La chiusura fisica dell'accesso al parcheggio di fronte a via Felicori (in corrispondenza dei civici 7, 9, 11 e 13 di viale Aldo Moro) sarà ovviata creando un varco di ingresso/uscita temporaneo affacciato su viale della Repubblica, previa realizzazione di una rampa di immissione sul marciapiede. Lo stesso viale fungerà anche da percorso alternativo per l’accesso agli abitati interessati. Da viale della Repubblica in direzione nord sarà possibile proseguire su via Gnudi verso Stalingrado o proseguire su Aldo Moro con obbligo di svolta a destra se si deve raggiungere viale della Fiera. Conclusa questa fase, viale Aldo Moro tornerà ad essere percorribile in entrambe le direzioni in una corsia per senso di marcia conservando per ancora una settimana l’interdizione della parte terminale dell’incrocio con via Felicori.