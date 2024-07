Commercianti sul piede di guerra per i cantieri: "Con i lavori in corso incassi da 13 euro al giorno"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Sono circa trecento i commercianti bolognesi interessati dai cantieri del tram che hanno aderito alla neonata associazione “Esercenti Bolognesi UBCC” nata dal movimento Una Bologna che cambia. E oggi, con una conferenza stampa organizzata in via San Felice (e quindi nel cuore dei lavori) hanno fatto sapere che "sono sul piede di guerra". Stremati da anni difficili determinati dal lockdown, dal caro-energia e adesso dalla chiusura al traffico chiedono un sostegno per poter superare il lungo periodo di cantierizzazione del centro storico e della Bolognina che è appena cominciata e che durerà a lungo: "Abbiamo radunato 320 realtà commerciali e gran parte di queste rischiano la chiusura. - ha spiegato Giorgio Gorza, presidente e portavoce dell'associazione - Stiamo valutando scioperi e chiusure straordinarie per chiedere che si vada oltre i bandi proposti da Palazzo d'Accursio, che bene che vada assegnano un migliaio di euro per un'attività commerciale che solo di affitto ne spende dieci volte tanto. E prevedono fra l'altro degli investimenti o l'organizzazione di eventi".

La preoccupazione dei piccoli negozianti: "Sopravvivere sarà dura"

Il nome del negozio di Athena (via San Felice) si ispira a una serie ambientata a Manhattan, ma oggi davanti all'insegna Sweet and the city della frenesia di una metropoli non c'è traccia: "Ieri ho incassato 13 euro e sto letteralmente perdendo il sonno per la preoccupazione determinata da questa desolazione, causa dei due cantieri fra i quali si trova la mia attività. E il dramma è che siamo solo nella prima fase dei lavori: il calo di passaggio e di fatturato è impressionante, pensare ai tempi lunghi che ci attendono spaventa molto perché la consapevolezza è che per piccole realtà come la mia sopravvivere sarà davvero difficile. Insieme ad altri colleghi abbiamo chiesto a Una Bologna che cambia di intervenire per chiedere all'amministrazione un sostegno vero e non l'accesso a bandi che implicano altri investimenti. Arriviamo dal covid e dal caro-energia, adesso anche i cantieri. Dovevano accompagnarci in questo percorso prima di iniziare i lavori e adesso il rischio vero è che spariscano le piccole attività capaci di dare anche un sostegno sociale immenso. Io sono qui da 10 anni, porto la spesa a casa dei miei clienti anziani e se non li vedo passare chiedo di loro alle famiglie. Mi sento parte di questa comunità e non so quanti di noi riusciranno a tenere botta".

Lorenzo, titolare del Dandy Caffè di via della Grada: "Vogliamo far capire e raccontare alla politica dalla quale non ci sentiamo sostenuti che disagi stiamo vivendo e quali sono le nostre paure. Nel mio caso per esempio, sebbene abbia davanti alla mia vetrina scavatrici e transenne, non sono considerato in zona cantiere nonostante sia già parzialmente isolato. Cosa comporta questa esclusione? Per esempio che noi commercianti di via Della Grada non abbiamo l'esenzione della Tari come chi è in San Felice. Le proposte dell'assessorato al commercio sono opzioni che determinano comunque una spesa di base e non dei ristori per recuperare il fatturato mancato".

Chiusi dal cantiere e ci sono anche i black-out: "Queste cose bisogna prevederle"

Siamo sempre dentro le mura con il negozio "Griffe e Vintage" di Rosa, che quest'anno conta vent'anni di attività: "Non abbiamo fatto ancora in tempo a riprenderci dai danni causati dal lockdown e dalle varie crisi (da quella economica all'inflazione determinata dalla guerra) che ci ritroviamo con i cantieri davanti alla porta, con la prospettiva di benefici così lontani nel tempo da non vederli nemmeno perché sì, sarà sicuramente tutto bellissimo dopo, ma il punto è arrivarci a vederlo il tram. Che tanto sta costando alla comunità fra disagi ed espropri. E intanto, con la desolazione e la mancanza di illuminazione, è cominciato ad aumentare anche il degrado. Sappiamo bene che il valore delle nostre attività è anche sociale ed è per questo che chiediamo di essere ascoltati e aiutati prima che sia già troppo tardi. Chi fa questo mestiere lo sa quanto poco ci voglia per entrare in crisi economica".

Gli espropri a Corticella

Oltre 300 lettere di preavviso di espropri, funzionali alla realizzazione della linea verde del tram. Lo riferisce Alessandro Guidetti di UBCC: "Inviate in pieno periodo estivo - sottolinea - molte persone coinvolte troveranno serie difficoltà nel poter, in tempi celeri, avvalersi di professionisti anche solo per comprendere il contenuto e dover affrontare una situazione burocraticamente complessa.

La riduzione dei marciapiedi e l’eliminazione di parcheggi porteranno un danno economico alla zona coinvolta, anch'essa senza un’adeguata forma risarcitoria. Alcune attività sono costrette a dislocare in quanto private degli spazi necessari all’accoglienza dei clienti.

Inoltre, è bene sottolineare, come è già successo negli espropri per la linea rossa, che gli indennizzi corrisposti non sono assolutamente paragonabili al valore di mercato. Tutto questo identifica come una politica chiamata 'progressista' possa calpestare senza nessuna remora i diritti e le proprietà dei cittadini coinvolti dai loro progetti."