Tram, pronto il piano di aiuti del Comune ma per i commercianti non basta

Un contributo di 5 mila euro per progetti di riqualificazione (destinato alle attività commerciali più danneggiate dai cantieri) e un secondo per attività di marketing territoriale, sconto del 100% del Canone unico patrimoniale e del 50% della Tari (per tutta la durata dei cantieri e per i successivi 120 giorni), spazi alternativi per i dehors in deroga al regolamento e l’istituzione di un osservatorio che monitori la situazione con tutti i soggetti coinvolti.

Guidone: "Risorse immediate già da luglio"

È questo il pacchetto di misure di sostegno del Comune alle imprese penalizzate dai cantieri del tram (sono 200 quelle con criticità più elevata), per un totale di circa 3 milioni di euro per tutta la durata dei lavori. Domani verrà approvato dalla Giunta del sindaco Matteo Lepore ed è stato presentato oggi alle associazioni di categoria. Per l’assessora al Commercio Luisa Guidone, si tratta del “più importante stanziamento per le attività commerciali interessate dal tram mai adottato per opere simili”. Gli strumenti messi in campo, spiega Guidone, “consentono di dare risorse immediate, già da luglio”. Palazzo D’Accursio si riserva inoltre, attraverso le richieste e le esigenze che emergeranno all’interno dell’osservatorio, di “individuare ulteriori interventi”.

Confesercenti: "Lepore mantenga gli impegni presi in campagna elettorale"

Misure che “sono state individuate sulla base delle richieste delle associazioni di categoria”, continua Guidone, ma i toni usati dai commercianti sono molto distanti da quelli dell’assessora. Parla di “forti perplessità” l’Ascom, mentre gli interventi sul tavolo “non bastano a coprire nemmeno i disagi dei prossimi sei mesi del 2023”, secondo Confesercenti. “Pochissime le risposte al documento presentato il 13 marzo dalle associazioni di categoria, ci aspettiamo che il sindaco Matteo Lepore mantenga le promesse e gli impegni presi in campagna elettorale”, attacca Alberto Aitini di Confesercenti Bologna (già assessore al Commercio della giunta Merola).

Ascom: "Interventi non tempestivi e non automatici"

Ma non è meno duro l’intervento dell'Ascom, che solo pochi giorni fa, alla luce dell’incontro di oggi con l’amministrazione comunale, aveva chiarito quali fossero i tre livelli di intervento necessari a sostenere l’attività dei commercianti interessati ai cantieri, a partire da quelli di via Saffi. E oggi in una nota ribadisce le sue richieste: 100% di esenzione della Tari, contributi a fondo perduto per sostenere le spese correnti, ristori a favore delle attività che avranno un calo di fatturato. “Dalla illustrazione ricevuta oggi sembra emergere che gli interventi, sia di fiscalità che di contribuzione a fondo perduto, non saranno tempestivi ma avverranno prevalentemente in fasi successive e comunque non in modo automatico”, spiega l’Ascom. Come se ne esce? Per l’associazione di Strada Maggiore in realtà una soluzione c’è, basta replicare quanto fatto di recente. “Il periodo Covid ha insegnato che se c’è la volontà politica si possono salvaguardare aziende e i livelli occupazionali. Questa è la linea da percorrere e imprese coinvolte dovranno essere messe nelle condizioni di continuare a svolgere il loro lavoro al meglio”, conclude l’Ascom.