Estate di cantieri in Valsamoggia: lavori per un milione di euro

Scuola sicurezza, strade e cimiteri e poi Casa della Cultura alla Rocca dei Bentivoglio di Bazzano e l’archivio digitale. “La continua fase emergenziale di questi ultimi anni non ferma gli investimenti. Abbiamo stanziato consistenti risorse destinate a manutenzioni e importanti opere pubbliche”. Ha dichiarato Daniele Ruscigno, sindaco di Valsamoggia, che annuncia un ulteriore stanziamento di 1 milione di euro proveniente da una variazione di bilancio e destinato a molti interventi che riguarderanno scuole, strade, sicurezza e videosorveglianza, edilizia residenziale, ambulatori medici e cimiteri.

“Grande attenzione innanzitutto alle scuole – spiega il Sindaco –, un tema da sempre prioritario per questa amministrazione, con oltre 260mila euro investiti su tanti lavori, previsti per la stagione estiva. I principali sono il rifacimento completo dei servizi igienici della scuola primaria di Bazzano, la pavimentazione interna della secondaria di primo grado di Monteveglio, la climatizzazione di alcuni spazi nelle scuole dell’infanzia e l'installazione di ombreggianti nelle aree esterne per migliorarne la fruizione”.

Lavori e cantieri

Per la manutenzione delle strade sono previsti interventi sul manto stradale e marciapiedi per circa 500mila euro. Sono stati inoltre inseriti ulteriori 50mila euro per la segnaletica orizzontale che si sommano agli 80mila euro per interventi già in corso di realizzazione e il completamento dei progetti finalizzati alla riduzione della velocità sulle strade. “Con i fondi ottenuti dal PNRR – aggiunge Ruscigno – ci saranno interventi sul verde pubblico, il potenziamento degli arredi e dei giochi dei parchi e il ripristino di attrezzature danneggiate”.

In arrivo nuove telecamere per ampliare la rete di videosorveglianza, con un investimento di altri 50mila euro, che si aggiungono al cofinanziamento di due progetti regionali che consentiranno, tra l’altro, di avere un nuovo mezzo mobile attrezzato per la Polizia Locale.

Ci saranno fondi per interventi sulla edilizia residenziale di Savigno, sugli ambulatori medici e sul centro sociale di Stiore.

Casa della Cultura, nella storica Rocca dei Bentivoglio di Bazzano: con il finanziamento del progetto esecutivo, e al progetto Archivio Digitale delle pratiche edilizie che vedrà la partenza nei prossimi mesi.

Grazie a uno stanziamento di 130mila euro, partono gli interventi straordinari sui cimiteri, che nel grande comune di Valsamoggia sono oltre 20 suddivisi tra i cinque municipi e diverse località soprattutto collinari e montane, ai quali ora sono dedicati una serie di interventi specifici, tra cui alcuni ampliamenti a partire da quello di Calcara.

“Ringrazio per il lavoro – conclude il Sindaco – la Vicesindaca con delega al Bilancio Milena Zanna, l’Assessore alle manutenzioni Angelo Zanetti e tutti i tecnici e gli uffici coinvolti”.