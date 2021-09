Caos zona universitaria, parte l'esposto: "Situazione fuori controllo, imbarazzanti rimpalli dalle Forze dell'ordine"|VIDEO

Anno Accademico nuovo, vecchi "grattacapi" con il "Comitato via Petroni e dintorni" che presenta un esposto alla Procura di Bologna, con tanto di chiavetta USB con foto e filmati, denunciando il caos notturno della zona universitaria, tornata ad animarsi dopo i mesi del lockdown e della didattica a distanza.

Nel testo a firma Giuseppe Sisti, Loris Folegatti e Pietro Maria Alemagna si sottolinea una latitanza delle forze dell'ordine: "E' a nostra conoscenza che numerosi cittadini hanno ripetutamente chiesto l'intervento delle Forze dell'ordine, ottenendo imbarazzanti rimpalli sulla competenza degli interventi. Tale situazione - scrivono - si era già verificata anche in diverse notti delle settimane precedenti".

Assembramenti, spaccio, vendita abusiva di alcolici, imbrattamenti, risse, bonghi e musica ad alto volume, situazione, secondo il Comitato "gravemente lesiva di diritti fondamentali come la salute, la quiete, il riposo e la sicurezza".

In particolare tra il 18 e il 21 settembre, si legge "si sono verificati in piazza Verdi, con ripercussioni sulle strade adiacenti, in particolare via Petroni, gravi disturbi della quiete pubblica, con continuate emissioni musicali dovuti all'utilizzo di strumenti a percussione e ripetuti schiamazzi che si sono protratti dalle 23 circa fino alle 3-3.30 e oltre". E ancora "la situazione igienica di alcuni esercizi risulta non rispondente alle normative - con - totem e cartelli pubblicitari che intralciano il passaggio sotto i portici e sui marciapiedi", come anche "assembramenti di persone che stazionano sulla carreggiata, impedendo la circolazione e creando un clima di forte disagio, di insicurezza e di pericolo per chi tenta di raggiungere con i propri mezzi le abitazioni o i garage".

Quindi la richiesta alla Procura di "disporre un provvedimento urgente che preveda l'intervento immediato delle Forze dell'ordine" accertando anche "se i fatti riportati siano penalmente rilevante, procedendo, in caso affermativo nei confronti dei rappresentanti le citate Istituzioni" ossia sindaco e prefetta "ritenuti responsabili delle omissioni e dell'attuazione degli atti necessari". Infine, l'annuncio di costituirsi parte civile nell'eventuale processo penale.