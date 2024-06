Vendevano online abiti rubati: arrestata giovane coppia

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Mettevano in vendita capi rubati sul web. La Polizia ha sorpreso una coppia di origine moldava, 30 anni lui e 25 lei, mentre commercializzava online vestiti rubati a negozi del territorio bolognese. Li hanno smascherati glia genti del commissariato Due Torri san Francesco, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Bologna. La loro è solo l'ennesima truffa o reato commessi tramite web o del telefono.

Grazie all’analisi del profilo web gestito da marito e moglie, attraverso il quale veniva offerta la merce sottratta ai negozianti, gli agenti sono risaliti ai presunti responsabili. La coppia abita in vai della Guardia. L’uomo ha alle spalle precedenti penali per furto e reati contro il patrimonio mentre la moglie è incensurata.

In casa trovati capi d'abbigliamento per 7mila euro

Nella mattinata del 31 maggio gli agenti hanno perquisito la casa della coppia, trovando ben 72 capi di abbigliamento rubati dal valore totale di circa 7mila euro. I vestiti in questione sarebbero stati prelevati da un negozio con sede a Sasso Marconi, che proprio un anno e mezzo fa circa aveva subito un furto di una notevole quantità di merce.

La perquisizione era proseguita nella cantina di proprietà dei coniugi, nella quale veniva recuperata un’ingente quantità di prodotti di cosmetica e di profumeria. Il valore della merce rinvenuta si avvicinava ai 14mila euro totali.

Il 30enne, inoltre, era stato trovato in possesso di 7.500 euro in contanti suddivisi in banconote dal diverso taglio, mentre la ricerca dei poliziotti aveva condotto anche al ritrovamento di buste piene di vestiti pronte per essere spedite sul portale web.

I coniugi sono stati entrambi denunciati in stato di libertà per il reato di ricettazione, mentre la merce rubata è stata sottoposta al vincolo del sequestro penale.