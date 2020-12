Vecchione 'a domicilio' e asta benefica, l'idea per il capodanno al tempo del coronavirus

La pandemia cambia necessariamente volto ai riti del capodanno. Vale a dire, tra le altre cose, niente vecchione da bruciare in piazza quest'anno. Il comune felsineo è però al lavoro per trovare una alternativa al simbolo più amato del San Silvestro in salsa bolognese, strizzando l'occhio alla tradizione locale. Da qui la decisione - come spiega l'agenzia Dire -di procedere all'affidamento dei servizi di sviluppo e ideazione di una campagna istituzionale per il capodanno, che rispetti le necessità dettate dalla situazione attuale. E mantenga un filo rosso con le usanze locali.

La proposta selezionata contempla la possibilità di portare il vecchione direttamente nelle case dei bolognesi, con annessa asta benefica online per supportare le realtà impegnate nella lotta al virus.

Vecchione prêt-à-porter e asta benefica

Il Comune - come riporta ancora la Dire - ha quindi chiesto un preventivo a alcune società specializzate nei servizi di eventi e comunicazione, e la proposta selezionata mira a realizzare un prodotto cartografico prêt-a-porter destinato ai cittadini, che, nel sostituire di fatto il vecchione della Piazza, porta direttamente nelle case dei bolognesi un oggetto di valore artistico, rendendo concreta per tutti la possibilità di vivere a domicilio il rito collettivo beneaugurante della fine d'anno.

Tra le azioni previste, poi, "viene preso in grande considerazione l'impegno a realizzare 'Il vecchione solidale', ovvero un'asta artistica online a scopo benefico, per raccogliere fondi destinati a realta' impegnate nella lotta al Covid, oppure nel supporto alle fragilita' economiche e sociali cittadine, attraverso la vendita delle tavole realizzate dall'artista per la campagna stessa, in copie firmate e numerate per gli acquirenti".

Il rito del vecchione e la sua origine

Il falò del vecchione è un'antica tradizione della nostra città che consiste nel rogo di un grande fantoccio dalle sembianze di vecchio (da qua il nome appunto, ndr). Il suo volto però nel tempo è cambiato, assumendo varie declinazioni artistiche. A realizzare le ultime opere sono infatti stati numerosi artisti: da Cuoghi&Corsello, a Paper Resistance , da Andreco a Gli Impresari, fino a quello ideato da Cantieri meticci lo scorso anno.

Il rito ha luogo alla mezzanotte del 31 dicembre per festeggiare la notte di San Silvestro e si svolge nella piazza centrale del capoluogo emiliano, dove i cittadini si radunano per salutare il nuovo anno. La tradizione ha probabilmente radici comuni con i falò di inizio anno tipici del Nordest italiano.

Amarcord, come era il vecchione 2019/2020: