Spara due colpi in aria, residente chiama la polizia

Un residente vede dalla finestra un uomo sparare in aria e chiama la polizia. È successo ieri intorno alla mezzanotte in via Mazzini dove l'uomo, un filippino di 55 anni, è stato denunciato per procurato allarme.

La pistola era infatti una scacciacani con tappo rosso. L'uomo con sé aveva inoltre 51 cartucce, un coltello e 1,50 grammi di metanfetamine. Per questo è stato denunciato anche per porto di oggetti atti a offendere e detenzione di stupefacenti.