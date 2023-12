Capodanno tra Vecchione e misure anti-terrorismo, così Piazza Maggiore sarà blindata | VIDEO

Numero chiuso, divieti e misure antiterrorismo. Capodanno è arrivato e Bologna si prepara al tradizionale festa in Piazza Maggiore dove, a partire dalle 22, cominceranno i festeggiamenti che culmineranno con il rogo del Vecchione. Per garantire la sicurezza delle 8mila persone attese (il numero massimo di presenze ammesse), la Questura ha intensificato i servizi di vigilanza, ordine e sicurezza pubblica.

Ingressi presidiati

Sarà formato da oltre 150 agenti il contingente spiegato intorno alla Piazza e nelle aree del centro insieme ai Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale. Attenzione particolare verrà rivolta agli ingressi alla festa: non solo, come già ricordato, non sarà ammesso introdurre bombolette con spray urticanti e qualsiasi bevanda il vetro o lattina, oggetti ingombranti o - ovviamente - armi, ma la Questura raccomanda anche di evitare di indossare catenine o altri monili per prevenire furti o altri reati che potrebbero mettere in serio pericolo la propria sicurezza.

Misure antiterrorismo

Saranno attivate anche particolari misure antiterrorismo. Le forze dell'ordine si assicureranno che dalle 18 del 31 dicembre alle 8 del primo gennaio non vengano fatte attività dentro Piazza Maggiore e le vie limitrofe, né vengano vendute bevande d'asporto o nei dehors dei locali come da ordinanza. Le vie Ugo Bassi, Indipendenza e Rizzoli saranno chiuse come avviene di norma per le giornate di T-Days, e le stesse saranno presidiate anche da equipaggi specializzati. In vista dell'aumento dei flussi di cittadini e turisti, saranno intensificati anche i controlli alla stazione, ai principali caselli autostradali e all'aeroporto, insieme all'Esercito.

I consigli dell'artificiere: "Evitare i 'botti artigianali'"

Nei giorni scorsi sono fioccati i controlli all'interno dei negozi che rivendono fuochi pirotecnici (con una serie di sanzioni e sequestro di materiale pericoloso). L'ordinanza comunale vieta (salvo licenza o autorizzazione), fino alle 7 del 7 gennaio 2024, di scoppiare o far scoppiare petardi e mortaretti in luoghi pubblici e privati. Nonostante questo, si sa che la tentazione di inziare il nuovo anno "col botto" è sempre alta. Per questo, il responsabile del Nucleo Artificieri della Questura di Bologna, Massimiliano Dardi, ha condiviso con la stampa una serie di consigli al riguardo: "I botti si dividono in due, legali ed illegali - ha detto -. I secondi sono quelli fatti 'artigianalmente' e sono pericolosi perché privi di autorizzazione, etichette e istruzioni su come usarli e su quello che contengono. Una volta accesi - prosegue - non essendo in regola la miccia potrebbe esplodere dopo pochi secondi causando danni gravi e permanenti". La prudenza non deve comunque mancare nemmeno nel caso di fuochi legali, specifica Dardi: "Non dobbiamo puntarli verso persone e animali e solo le persone adulte dovrebbero maneggiarli".

