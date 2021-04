Carabineiri a casa per il vaccino: coppia di anziani lo prenota così

Si vedono i primi effetti dell'accordo tra Regione e Arma per chi no riesce a spostarsi dal proprio domicilio

Un 83enne e la sua consorte 74enne, residenti a Granarolo, hanno chiamato i carabinieri per prenotare il vaccino. E' uno degli esempi che il nuovo accordo tra Regione e Arma ha posto in essere per aiutare la popolazione anziana a prenotare il siero.

Impossibilitato a spostarsi, l'uomo, cittadino italiano, ha infatti telefonato ai militari della Stazione di Granarolo Emilia per affidarsi all’Arma nelle procedure di prenotazione a favore della moglie, 74enne cittadina svedese. Giunti a casa dei due coniugi, i militari hanno assistito la donna nella compilazione dei moduli, prenotandole la vaccinazione con l’Azienda Sanitaria Locale Emilia-Romagna.

Grazie a un accordo con la Regione, infatti, i cittadini ultrasettantenni che per qualunque impedimento tecnologico fossero impossibilitati a prenotare la vaccinazione potranno recarsi alla “loro” Stazione Carabinieri e qui compilare apposito modulo che i militari invieranno telematicamente alla Ausl competente. Qualora il cittadino sia invece impossibilitato a spostarsi, saranno i carabinieri della Stazione a recarsi a domicilio per la compilazione e trasmissione del modulo nonché per la comunicazione della data fissata dalla Ausl.