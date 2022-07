Stalking e atti persecutori contro le ex: due arresti nel Bolognese

Atti persecutori nei confronti delle ex. Ieri due uomini sono stati arrestati dai carabinieri, uno a Crevalcore e l'altro in città.

A Crevalcore i carabinieri hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Bologna, nei confronti di un uomo 46enne, siciliano, operaio, pregiudicato, indagato per maltrattamenti verso la ex moglie. Lo scorso 28 giugno, in violazione al divieto di avvicinamento alla donna, si era presentato a casa sua, spaventandola. Recidivo, aveva il provvedimento da marzo perché, ultimo degli episodi, a febbraio aveva rapito i cani della donna minacciando di ucciderli.

A Bologna invece i militari hanno arrestato un cuoco 30enne italiano, pregiudicato, per atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata. La ragazza 26enne ha chiamato i carabinieri terrorizzata perché l’ex compagno, dopo averla pedinata, la molestava impedendole di tornare a casa.

La loro relazione sentimentale, durata quasi un anno, era terminata ormai da diversi mesi per volontà della donna che, anche per via dei comportamenti autolesivi dell’uomo, non lo aveva mai denunciato alle Autorità malgrado le sue vessazioni. In cambio lui ha cercato insistentemente di farle cambiare idea, inviandole centinaia di messaggi, chiamandola ripetutamente al telefono e pedinandola, fino all’ultimo episodio a quel punto la giovane si è rivolta alle forze dell’ordine.