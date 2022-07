Donna chiede aiuto alla figlia via whatsapp: doppio arresto per l'ex

Martedì pomeriggio, i carabinieri della Stazione di Crevalcore hanno arrestato un 46enne italiano per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Una ragazza ha chiamato i carabinieri preoccupata per la madre che le aveva chiesto aiuto su whatsapp, dopo che era stata avvicinata sotto casa dall’ex convivente, sottoposto a un’ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Bologna.

Lo scorso marzo, infatti, per l'uomo, 46enne italiano, era stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, come conseguenza di un arresto il 14 febbraio scorso. Dopo aver ricevuto la telefonata della ragazza, i militari si sono recati velocemente a casa della donna e dopo aver intercettato il suo ex convivente lo hanno arrestato.

I provvedimenti erano stati disposto a seguito dell'aggressione ai danni di quella che allora era la sua compagna, il 14 febbraio scorso, quando l'uomo si era dato alla fuga e aveva "rapito" due cani, minacciandoli di ucciderli, La donna, scossa e impaurita, in caserma aveva raccontato della sua convivenza difficile e problematica, tra ingiurie e violenze mai denunciate. Inizialmente sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in seguito era stato emesso un provvedimento di allontanamento e di divieto di avvicinamento, ora invece è finito in carcere.

(Foto Today)