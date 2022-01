Baby gang del Savena, identificati alcuni ragazzini

I carabinieri hanno identificato la baby gang del Savena, una decina di minori che da mesi terrorizzava il quartiere con bravate di vario tipo. Molti non sono imputabili perché minori di 14 anni ma l'intervento dei militari si spera possa arginare il fenomeno.

Da tempo infatti i residenti lamentavano di atti vandalici, minacce, dispetti agli anziani. Con tanto di danneggiamenti alle auto e scoppio di petardi. Poi nei giorni scorsi la svolta grazie a foto e video consegnate ai carabinieri da parte dei residenti, ormai esasperati dall'escalation di violenze e minacce.

L’ipotesi è dunque che si possa procedere nei confronti dei genitori, per l’omessa o carente vigilanza nei confronti dei loro figli. In base a quanto si apprende, non si tratterebbe di contesti familiari disagiati o fragili. (Foto archivio)