Blitz dei carabinieri in un appartamento: tra cocaina e denaro contante, due in manette

I Carabinieri della Stazione Bologna San Ruffillo hanno arrestato due stranieri, un 22enne (pregiudicato) e un 25enne, anche lui volto noto, entrambi di origine nord africana, celibi, disoccupati, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dello stesso servizio, è stata denunciata in stato di libertà alla Procura di Bologna, una 26enne italiana, accusata dello stesso reato.

I due stranieri, secondo le segnalazioni, sono considerati punto di riferimento per la vendita di cocaina, così alle 18.30 del 5 febbraio i Carabinieri sono entrati in un appartamento dei quartiere San Donato, dove hanno trovato i due nordafricani e la donna, e lo hanno perquisito.

All’interno della camera da letto in uso ai due uomini, sono stati trovati sette involucri di cocaina del peso complessivo pari a 5 grammi circa e un frammento di hashish, oltre ad un bilancino di precisione, materiale utilizzato per il confezionamento e 1.010 euro.

All’interno della giacca della donna, i militari hanno recuperato un frammento di hashish e denaro contante per 2.000 euro.

Tutto è stato posto sotto sequestro e i due uomini sono stati portati in caserma: su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, sono stati arrestati.

Dopo la celebrazione del rito per direttissima, sono stati condannati a 8 mesi di reclusione e sottoposti alla misura cautelare del divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. La donna, invece, è stata denunciata in stato di libertà all’Autorità giudiziaria.

Le operazioni degli ultimi giorni

Diversi i sequestri di stupefacente negli ultimi giorni e le operazioni anti-droga portate avanti dalle forze dell'ordine: martedì, la Squadra mobile ha trovato un chilo di cocaina tra l'auto, l'abitazione e un garage di un cittadino albanese di 38 anni, che è stato arrestato.

Tre le maglie della maxi inchiesta disposta dalla DDA di Firenze, anche due bolognesi e tre stranieri residenti tra il capoluogo emiliano e Casalecchio di Reno, dove si trovava uno dei nodi nevralgici della rete messa in piedi da una organizzazione criminale dedita al traffico di droga e operante tra Italia, Albania, Olanda, Spagna, Germania, Regno Unito e Svizzera.

Il 2 febbraio, un controllo stradale di prassi si è trasformato in una perquisizione domiciliare in cui gli agenti hanno trovato chili di droga, decine di migliaia di euro e beni rubati. In manette fratello e sorella.