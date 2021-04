Carabinieri, il comandante generale Luzi in visita a Bologna: "In questa regione la macchina funziona bene"|VIDEO

Il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Teo Luzi, è tornato nella sua regione di nascita dopo essere stato nominato a gennaio del 2021.

Nel pomeriggio ha visitato il Comando Provinciale dell'Arma di via dei Bersaglieri a Bologna: "Non ho rilevato emergernze in questa regione, è una macchina che funziona bene nell'interesse della collettività" ha detto Luzzi che prima di lasciare la casera ha salutato personalmente tutti i militari schierati.

Chi è Teo Luzi

Teo Luzi è nato a Cattolica nel 1959. Ha intrapreso la carriera militare nel 1978. Ha conseguito la laurea in “Scienze Politiche” presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel 1987 e quella in “Giurisprudenza” sempre a Roma nel 1991. Nel 2004 si è laureato in “Scienze Internazionali e Diplomatiche” presso l’Università degli Studi di Trieste. Nello stesso anno ha conseguito il Master di 2° livello in “Scienze strategiche” presso l’Università degli Studi di Torino e nel 2013 quello di “Strategia globale e sicurezza” presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.