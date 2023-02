Aggredisce la madre e la manda al Pronto soccorso: 29enne nei guai

I Carabinieri della stazione Corticella hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, nei confronti di un 29enne, cittadino senegalese, residente a Bologna, con precedenti di polizia per furto e resistenza a un pubblico ufficiale.

Il giovane è accusato di maltrattamenti contro la madre. Il provvedimento è stato richiesto dalla Procura ed emesso dal Gip dopo la querela della donna 51enne, residente nel quartiere Navile, che si era rivolta ai Carabinieri a causa del comportamento violento del figlio.

Come riferito ai militari, negli ultimi quattro mesi, il figlio disoccupato, che assumeva stupefacenti e disoccupato, era diventato particolarmente rabbioso e aveva iniziato a ingiuriarla e picchiarla, in alcuni casi procurandole anche delle lesioni, come accaduto il 4 febbraio. La donna in quella occasione era stata soccorsa dai sanitari del 118 per un trauma cranico dovuto a un pugno dell'indagato che non ne voleva sapere di abbassare il volume della TV. Rintracciato dai Carabinieri presso l’abitazione della madre, il giovane è stato sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla madre e ha trovato ospitalità presso una struttura della città.

Il 4 febbraio scorso un uomo era stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della compagna.