E' positiva al covid, ma va al supermercato. Donna denunciata a Monterenzio

E' stata denunciata per aver violato l'isolamento fiduciario, mentre il fidanzato, che non era stato sottoposto ad alcun provvedimento, è stato segnalato all’Azienda Sanitaria Locale di Bologna per aver avuto un contatto stretto con una persona positiva.

E' accaduto a Monterenzio, dove i Carabinieri della stazione, durante i servizi sul territorio, con particolare riferimento alle “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, hanno controllato un'automobilista italiana.

La donna è risultata positiva al COVID-19 e sottoposta alla sorveglianza sanitaria con isolamento fiduciario, ma era uscita di casa e si stava recando in un supermercato di zona, per andare a fare la spesa in compagnia del suo fidanzato, seduto sul sedile di fianco.

Il 7 novembre scorso, i Carabiieri avevano sanzionato un automobilista italiano di 43 anni che si era trattenuto troppo a Bologna a casa della fidanzata e quindi stava rientrando fuori dall'orario consentito e un 28enne italiano per evasione dagli arresti domiciliari. Il giovane è stato identificato mentre si stava aggirando in compagnia di altri due pregiudicati ed era positivo al covid, quindi una doppia violazione.