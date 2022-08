Il carabiniere lo sveglia, perde la testa e lo ferisce

I carabinieri della Stazione di Castel Guelfo hanno denunciato un cittadino tunisino 28enne, senza fissa dimora e irregolare sul territorio italiano.

E’ successo davanti al garage di un palazzo a Sesto Imolese, dove il giovane si era messo a dormire, bloccando anche l’accesso e l’uscita dei veicoli.

Il giovane non ha gradito il risveglio, così ha perso la testa e poi ha tentato la fuga. Quando è stato bloccato, ha ferito un carabiniere, nel tentativo di divincolarsi.

Il 28rnnr è stato anche perquisito e trovato in possesso di documenti e uno smartphone rubati. Per questo motivo, è stato denunciato per ricettazione, violenza e resistenza a un pubblico ufficiale, ingresso e soggiorno illegale sul territorio italiano.

Il militare ferito è stato curato al Pronto soccorso e dimesso con 10 giorni di prognosi.

(Letto di fortuna davanti al garage _ Foto archivio)