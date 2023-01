Un anno con la Forestale alle prese con siccità, incendi e sanzioni (per quasi 3milioni) | FOTO

Sono stati ben 49.155 controlli svolti in tutta la Regione dalle 78 Stazioni Carabinieri Forestale, che nel 2022 hanno festeggiato il 200° anno dalla fondazione, e Parco e dai Nuclei Carabinieri CITES di Bologna (Convenzione internazionale sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate - ndr) Modena e Forlì-Cesena che operano anche all’Aeroporto “Marconi”.

"Nel 2022 la nostra attività è ripresa, dopo le chiusure del covid. La nostra è un'attività specialistica, preventiva e repressiva. Le maggiori criticità hanno riguardato il settore della tutela del territorio - ha detto il generale Fabrizio Mari, comandante della legioni Carabinieri Forestale E-R - è stato un anno caratterizzata da forte siccità estiva, tanto che la Regione ha dovuto dichiarare lo stato di allerta ed emergenza - quindi - grossi problemi relativamente agli incendi che alla crisi idrica. Abbiamo avuto 199 incendi hanno comportato una superficie icendiata non particolarmente vasta. "Un tema, quello del traffico illecito e dello smaltimento dei rifiuti, che ci impegna da diversi anni".

Tutela del territorio

Sono stati svolti 24.941 controlli, 76 i reati con 856 illeciti amministrativi accertati per un totale di 1.135.979,86 euro di sanzioni elevate.

Nel mirino dei Forestali i traffici e smaltimenti illeciti di rifiuti e alle discariche abusive: 5.000 controlli, 225 reati e 465 illeciti amministrativi per un valore di 802.156,13 euro.

I dati sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa presso il Comando provinciale dei Carabinieri di Bologna.

Maltrattamento animali: dai cuccioli al bracconaggio

In ambito di maltrattamento animale e tutela della fauna selvatica sono stati effettuati 5.944 controlli, che hanno permesso di accertare 120 reati e 477 illeciti amministrativi per un valore di 173.815,59 euro.

Sono state portate a termine operazioni sul maltrattamento di animali, traffico di cuccioli e bracconaggio ittico.

Complessivamente i tre Nuclei CITES di Bologna, Modena e Forlì-Cesena ed il Distaccamento CITES “Marconi” hanno effettuato 364 controlli accertando 26 reati e 67 illeciti amministrativi per un importo contestato pari a 71.595,46 euro.

Incendi

Le azioni di prevenzione e repressione degli incendi boschivi hanno comportato 1.435 controlli consentendo di accertare 188 reati, con il deferimento all’A.G. di 35 persone e 77 illeciti amministrativi per un totale di 99.672,16 euro di sanzioni notificate.

Le condizioni meteorologiche del 2022 hanno registrato elevate temperature, venti e scarse precipitazioni, tali da determinare, appunto, condizioni favorevoli all’innesco e alla propagazione degli incendi boschivi. L’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi già a partire da marzo (26/03/2022 al 04/04/2022), oltre che nel per il periodo estivo.

Nel 2022 numero di incendi in crescita rispetto all’anno precedente, pari a 199 incendi boschivi che hanno interessato una superficie totale percorsa dal fuoco di circa 545 ettari, di cui circa il 403 ettari trattasi di

superficie boscata.

Fitofarmaci

Nell'ambito del corretto utilizzo dei fitofarmaci in agricoltura, nell’ambito della quale sono stati svolti 150 controlli presso altrettante aziende agricole: sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 50.000 euro,

denunciate 7 persone ed è stato sequestrato un ingente quantitativo di fitofarmaci scaduti/revocati/inutilizzabili.

Cannabis sativa

Sono state controllate 17 aziende su tutto il territorio regionale, eseguite sia le verifiche documentali che il campionamento delle infiorescenze, le cui analisi sono state effettuate presso la sede di Bologna dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia ed Emilia Romagna; all’esito degli accertamenti tutti i campioni sono risultati nei limiti di legge dello 0.6%, solo per n. 4 campioni è stato rilevato un THC superiore allo 0,2% con conseguente segnalazione ad AGREA per la revoca del contributo.

Calendario Cites 2023

Nel corso dell'incontro è stato anche presentato il nuovo calendario fotografico CITES 2023 dell’Arma dei

Carabinieri, con la partecipazione di una scolaresca. Il tema centrale dell'edizione di quest’anno è rivolto alle dodici specie in via di estinzione tutelate dalla Convenzione di Washington.

Mondo dove queste specie vivono e vengono protette. Luoghi dai quali spesso vengono strappate per essere avviate al commercio illegale: il bracconaggio e il prelievo illegale.