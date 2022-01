Forestale, nel 2021 multe per 5 milioni. Super impegno su rifiuti, animali e incendi|VIDEO

41.078 controlli svolti in tutta la regione, dalle 71 Stazioni Carabinieri Forestale e dai Nuclei CITES di Bologna, Modena e Forlì-Cesena. I risultati delle operazioni del 2021 sono state presentate questa mattina al comando provinciale dell'Arma e nel corso della conferenza è stato anche presentato il nuovo calendario fotografico CITES 2022, che nel 2014, in occasione del World Wildlife Day, lo ha citato tra i dieci progetti di comunicazione nel settore più importanti a livello mondiale.

Nell’anno 2021, su tutto il territorio regionale, i militari hanno accertato 766 illeciti penali, denunciando 583 persone e contestato 2.603 illeciti amministrativi per un valore di 4.902.633,43 euro.

Le maggiori criticità sono stati il settore dei rifiuti, della tutela del territorio, del benessere animale, ma anche quello degli incendi boschivi.

Nel settore della tutela del territorio sono stati svolti 21.493 controlli, i quali hanno anche riguardato la protezione delle bellezze naturali, l’attività urbanistico-edilizia, le zone sottoposte a vincolo idrogeologico e di particolare interesse ambientale nonché le aree soggette ad utilizzazioni boschive. Sono stati perseguiti 72 reati ed accertati 731 illeciti amministrativi per un totale di 258.455 euro di sanzioni elevate.

Rifiuti e discariche

L’azione di contrasto ai traffici e smaltimenti illeciti di rifiuti e alle discariche abusive è stata svolta attraverso 4.694 controlli ed ha consentito di accertare 196 reati e 396 illeciti amministrativi per un valore di 4.096.843 euro. Messe a segno importanti operazioni nel settore dei traffici illeciti di rifiuti dai NIPAAF di Piacenza e Reggio Emilia e dal Gruppo Carabinieri Forestale di Parma.

Maltrattamento e animali a rischio estinzione

Gravi illegalità riconducibili al maltrattamento animale e alla tutela della fauna selvatica sono state riscontrate a seguito di 5.010 controlli, che hanno permesso di accertare 141 reati e 569 illeciti amministrativi per un valore di 144.114 euro. Sono state portate a termine diverse operazioni sul maltrattamento di animali, traffico di cuccioli e bracconaggio ittico.

Tra le attività poste in essere a tutela della fauna e flora a rischio di estinzione, si annoverano tutte quelle svolte nel settore CITES sui traffici illeciti di specie tutelate dalla Convenzione di Washington e nel contrasto all’importazione e commercio illegale di legname “illegal logging” ai sensi dei Regolamenti Comunitari “EUTR” e “FLEGT”.

Complessivamente i tre Nuclei CITES di Bologna, Modena e Forlì-Cesena ed il Distaccamento CITES “Marconi” hanno effettuato 363 controlli accertando 8 reati e 22 illeciti amministrativi per un importo contestato pari a 55.550 euro.

Incendi

Le azioni di prevenzione e repressione degli incendi boschivi hanno comportato 1.030 controlli consentendo di accertare 154 reati, con il deferimento all’A.G. di 52 persone, e 83 illeciti amministrativi per un totale di 47.750 euro di sanzioni notificate.

Nel periodo a maggior rischio (dal 1 luglio al 15 settembre) sono stati svolti quotidiani servizi di prevenzione dai Reparti Carabinieri Forestale, tuttavia, la stagione particolarmente siccitosa, ha fatto registrare nel 2021 un numero di incendi non trascurabile, pari a 163 incendi boschivi che hanno interessato una superficie totale percorsa dal fuoco di circa 203 ettari, di cui boscata circa la metà.

L’attività di monitoraggio delle aree percorse dal fuoco conseguente alla perimetrazione, misurazione e ai rilievi delle superfici interessate, consente di fornire i dati per l’aggiornamento del catasto comunale degli incendi, ai sensi dell’art.10 comma 2 della L. 353/2000. Il controllo capillare svolto presso i 330 Comuni dell’Emilia Romagna, ai fini di una corretta gestione del catasto delle aree boscate incendiate, ha consentito di individuare 15 Comuni inadempienti, che vengono segnalati alle competenti Prefetture. La mappatura delle aree incendiate e il loro aggiornamento è di fondamentale importanza per l’applicazione dei divieti e delle prescrizioni previste dalla L. 353/2000.



